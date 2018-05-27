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河北省首个“光伏树” 落地阜平骆驼湾

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-27 07:02

据了解，骆驼湾村栽植光伏树，在河北省尚属首例。光伏树是将各种大树的造型和光伏组件结合，制成的仿生型独特光伏发电装置，属于国家研发的高新科技产品，具有造

5月18日，由省能源局驻村工作队协调帮扶资金购买的两棵光伏树“栽植”到骆驼湾村的公路一侧。据悉，两棵树除了“好看”，能为骆驼湾增加观景点之外，一周后即可并网发电，每棵每年预计可为村集体增加收益近万元左右。

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据了解，骆驼湾村栽植光伏树，在河北省尚属首例。光伏树是将各种大树的造型和光伏组件结合，制成的仿生型独特光伏发电装置，属于国家研发的高新科技产品，具有造型美观、占地面积小等优势，可充分利用绿化带、公园、村民院落等场所进行栽植。

骆驼湾村两棵光伏树，每棵树成本6万元。树高5．5米，覆盖面积 50 平方米，直径 2米。两棵树不但造型美观，而且可以遮阳避雨、休闲娱乐，还能提供WIFI信号。按照骆驼湾村的正常的日照情况，预计每棵树每月平均产电约 1000一1300度，全年产电约1万― 1．3万度，能连续发电25 年，每可为村集体收入万元。

据悉，省能源局驻村工作队将帮扶骆驼湾村因地制宜在公路沿线发展栽植光伏树30到50棵。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215327-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:河北省光伏树

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