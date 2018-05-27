甘肃瓜州屋顶变“存折” 光伏扶贫趟出致富新路子

据了解，为顺利推进农村“三变”改革试点工作，瓜州县广至藏族乡通过引进企业投资新建屋面分布式光伏电站、农户屋顶折资入股的方式，有效破解了群众增收难题。

“这个光伏发电项目，不出力不出工，只要太阳照上钱就有了。”瓜州县广至藏族乡新堡村村民芦满才正在屋顶擦拭光伏电板，听到笔者询问，转过黝黑的脸庞笑着说道。

芦满才一家5口人，是2008年从甘南藏族自治州临潭县移民搬迁至新堡村的。刚搬来时，耕地板结僵化没办法耕种，全家只能靠芦满才外出打工维持生计，日子过得很艰难。后来经过政府扶持改良土地，芦满才开始种植棉花，收入也不乐观。2016年，在政府的帮扶下，芦满才修建了1座日光温室，种起了蔬菜，还在自家屋顶架设了光伏电板，年收入稳定增加，现在他已把瓜州当成了自己真正的家。

“像芦满才这样在自家屋顶安装光伏电板的贫困户还有很多。去年，按照‘项目支撑为主、群众自筹为辅、统一规划实施、产权归属农户所有’的原则，我们新堡村筛选了200户贫困户，每户在屋顶安装3千瓦光伏电板，采取自发自用、余电上网的方式，增加贫困户收入来源。每户每年可获得发电收益3000元以上，受益期限长达20到25年。”新堡村党总支书记陈兴林介绍到。

据了解，为顺利推进农村“三变”改革试点工作，瓜州县广至藏族乡通过引进企业投资新建屋面分布式光伏电站、农户屋顶折资入股的方式，有效破解了群众增收难题。

“今年我们计划在新堡村再架设360户分布式光伏电站，实现该村分布式光伏电站安装全覆盖。目前已经有农户开始清理屋顶杂物、铺设防漏层等准备工作。”瓜州县广至藏族乡党委书记鲁辉说。

近年来，瓜州县创新光伏扶贫模式，采用集中式电站、户用分布式、村级电站等多种模式，建成风光互补型大型光伏地面电站3个、小型地面光伏电站4个，在19个贫困村分别新建50千瓦屋顶分布式光伏电站，1200户贫困户年均受益3000元以上，贫困村增加村级集体经济收入5万元以上，光伏扶贫项目为群众增收致富趟出了新路子。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215328-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm