台湾首座智慧微电网：风光互补 打造绿能园区

打造绿色家园，台湾台电公司于澎湖七美岛设置全台首座离岛大型智能微电网，以太阳能及风能「风光互补」功效建构澎湖成为全国绿能低碳示范岛，跨出创造再生能源第一步。

台电指出，澎湖七美岛居住人口4000多人，平均一年使用电力约780万度，主要仰赖七美发电厂供电，台电陆续兴设155KWp和200KWp太阳光电系统，现阶段太阳能供电达48万度。

打造绿色家园，台电公司于澎湖七美岛设置全台首座离岛大型智慧微电网。

澎湖七美岛发展再生能源的潜力，成立七美绿能园区完成智慧微电网示范系统，利用冬天强劲东北季风及夏天太阳光电创造新能源。

特别增置200KWp太阳光电系统及300KWh储能系统，明年起光电装置达1200KWp，比现行增加3倍，后年再完成风力发电600KW，预计2019年全岛绿能发电量可达337万度，占全岛年用电的45％。

台电强调，持续扩充太阳光电、风力发电等装置容量及储能系统，未来将大幅提高绿能发电，除了减少排碳量，更降低目前柴油发电1度高达16元的庞大成本。

台电也不讳言指出，现阶段在台湾本岛实施储能系统仍不符成本效益，因此先行以澎湖七美岛试办，这对于打造澎湖成为再生能源低碳示范岛具有指标性功能，未来更期盼创造七美岛100％绿能发电，届时再一步步扩充发展绿色美丽新家园。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215330-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm