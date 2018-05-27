世界首条轻薄高透光伏玻璃智能生产线竣工投产

该项目按照工业4．0高标准设计施工，实现了“自动化、信息化、智能化”的高度融合；采用国际最先进、拥有自主产权的全氧燃烧窑炉设计，实现了“高效低排、绿色环
从中国建材集团获悉，5月23日，中国建材凯盛科技所属中建材（宜兴）新能源有限公司轻薄高透光伏玻璃智能生产线在宜兴竣工投产。该项目按照工业4．0高标准设计施工，实现了“自动化、信息化、智能化”的高度融合；采用国际最先进、拥有自主产权的全氧燃烧窑炉设计，实现了“高效低排、绿色环保”的设计理念；主打产品1．5mm系列轻薄高透光伏玻璃，开创了光伏玻璃轻量化的新纪元，引领了国内外光伏产业向轻薄化发展的潮流。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215331-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
战场携带蓄电池太笨重，把它和军装二合一如何？,蓄电池 电池 美国 子弹
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。