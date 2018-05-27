世界首条轻薄高透光伏玻璃智能生产线竣工投产

点评 科技传媒网 / 互联网转载 / 2018-05-27 10:08

该项目按照工业4．0高标准设计施工，实现了“自动化、信息化、智能化”的高度融合；采用国际最先进、拥有自主产权的全氧燃烧窑炉设计，实现了“高效低排、绿色环