第二十届中国科协年会在浙江杭州召开

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月27日消息，由中国科协和浙江省人民政府共同主办的第二十届中国科协年会昨日在杭州国际博览中心召开，主题为“改革开放 创新引领”。全国政协副主席、中国科协主席万钢致开幕辞，浙江省委书记、省人大常委会主任车俊致欢迎辞，电气和电子工程师协会(IEEE)执行总干事兼首席运营官史蒂芬.韦尔比致辞。开幕式由中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记怀进鹏主持。

万钢在开幕式致辞中系统总结了改革开放40年来，特别是党的十八大以来，我国科技事业取得的历史性成就。他指出，伴随着应对新一轮科技和产业变革孕育兴起的浪潮，中国的科技工作者要坚定创新自信，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，坚定不移地走中国特色自主创新道路，在新的起点上有更大作为、实现更大跨越。要抢抓创新机遇，着力探究世界科技前沿热点，遵循科技发展规律，做好体系布局，力争重点突破，把握好颠覆性技术演进与产业变革中的产业之间的规律，为未来发展做好充分准备。要强化创新担当，把核心技术掌握在自己手中，真正掌握竞争和发展的主动权，提升科技实力，从根本上保障经济发展、民生改善、国家安全和世界和平发展。要坚持开放创新，多形式、多渠道，汇集全球智慧，共同应对新挑战，开辟新空间，创造新价值，为世界经济社会可持续发展提供新动能。

万钢回顾了年会20届和中国科协60年发展历程。他强调，今年本届年会在科技创新的理念、思路和举措上再次系统升级，将达到一个新的巅高峰。面向未来，中国科协将自觉融入党和国家工作大局，遵循党和国家发展中长期战略部署、面向建设世界科技强国的目标，主动对标国家战略需求，制定创新发展规划，全面系统设计科协事业发展方向、目标任务，瞄准世界一流水平，培育中国特色科学文化，构建国际科技创新共同体，以更加开放的视野和胸怀，不断提升政治引领力、战略支撑力、群众组织力，打造新时代科协新格局，实现更大新作为。

车俊对中国科协和各界朋友长期以来给予浙江的关心支持表示感谢。他说，近年来，浙江认真学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要思想，深入实施创新驱动发展战略，着力补齐科技创新短板，进一步打开了科技与经济社会发展之间的通道。科技创新已成为浙江发展最鲜明的时代特征。我们相信，只要紧紧依靠科技创新，就一定能够不断激发出更加澎湃的创新活力，更好地实现高质量发展，努力干在实处、走在前列、勇立潮头。浙江将以承办本届年会为契机，不断深化与中国科协的战略合作，认真学习借鉴兄弟省（市、区）的好经验好做法，推动更多科技成果在浙江落地生根，吸引更多海内外科技精英到浙江创业发展。希望各位院士专家和海内外科技界人士一如既往关心支持浙江工作，为浙江“两个高水平”建设提供强大科技支撑。

开幕式后，科技部党组书记、部长王志刚，中国工程院院长、中国机械工程学会荣誉理事长、工程院院士周济，中国科协副主席、西湖大学校长、中国科学院院士施一公和阿里巴巴集团董事局主席马云分别应邀作了《科技创新与国家核心竞争力》《走向新一代智能制造》《从清华实践到西湖实验》《因为相信 所以看见》的主旨报告。报告会由中国科协副主席、科学技术部党组成员、国家自然科学基金委员会主任、中国科学院院士李静海主持。

开幕式上，浙江省委、省政府有关领导同志，中央军委科技委等有关方面负责同志，中国科学院院士、中国工程院院士等著名专家、学者，中国科协荣委、常委，来自科研、生产、教学一线科技工作者，港澳台专家学者，来自26个国家的国际嘉宾及新闻界朋友共2500余人参加活动。

本届年会对标党的十九大精神，对标中央群团改革要求，对标建设世界科技强国的历史使命，按照中央书记处指示精神，紧紧围绕中国科协“四服务”的职责定位和智库学术科普三轮驱动新的工作格局，以团结引领广大科技工作者为主线，首启中国科技峰会，首开中国科技智库论坛和世界科技期刊论坛，首发重大科学问题和工程技术难题，共邀请135位院士、113位国外嘉宾、49位港澳台嘉宾分别参加智库聚才、学术引领、科普示范和群团改革共四大板块20多项活动，汇聚国内外精英智慧，服务国家发展战略和浙江省科技强省建设，致力打造高端智库服务国家和地方发展的咨询平台、思想引领学术创新的示范平台、科学家面向公众开展科普服务的展示平台，成为一场特色鲜明、亮点纷呈、服务精准、成效显著的科技盛会。

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