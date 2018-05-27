科技部部长王志刚指出新科技变革热点发展方向

科技传媒网讯 网易科技新闻5月27日消息，第二十届中国科协年会在杭州开幕式上，科学技术部党组书记、部长王志刚发表主旨报告，他表示：“科技发展经历了几段演进逻辑，科技创新从最初‘闲人的思维体操’，到成为独立的社会建制，再到今天成为经济社会发展的主导要素，对经济发展和结构调整走向的‘校正’、‘支撑’和‘引领’作用不断增强，科技既是国与国之间竞争的利器，也是各国开展合作的渠道，还有科技实力强大，自主发展才有保障，才能得到国际社会尊重。”





新一轮科技革命和产业变革正在加速演进，并具有显著的特征，对此，王志刚表示：“新一轮科技革命和产业变革有六个主要特征：重要科学领域从微观到宇观各尺度加速纵深演进，科学发展进入新的大科学时代；前沿技术呈现多点突破态势，正在形成多技术群相互支撑、齐头并进的链式发展；科技创新呈现多元深度融合特征，人-机-物融合加快，物理世界、数字世界、生物世界的界限越发模糊；科技创新的范式革命正在兴起，大数据研究成为继实验科学、理论分析和计算机模拟之后新的科学研究范式，科研体系向‘开放科学’转型，产业范式向网络化、智能化的系统演进；颠覆性创新呈现几何级渗透扩散，以革命性方式对传统产业产生‘归零效应’；科技创新日益呈现高度复杂性和不确定性，人工智能、基因编辑等新技术可能带来对就业、社会伦理和安全等问题的重大影响和冲击。”

此外，王志刚部长还指出了新科技革命和产业变革的若干热点发展方向，主要包含以深度学习、人机协同、群智演进为特征的新一代人工智能技术加速发展，与云计算、大数据、物联网、混合现实、增强现实、区块链、前沿硬件等技术相互促进、整体推进，智能化有望取代信息化、网络化成为产业发展的技术基点；分布式发电、先进储能、能源互联网等技术正在推动能源革命，加速形成低碳、清洁、高效的新型动力结构；基因编辑、微生物组、精准医学、再生医学等技术有望从根本上改变疾病治疗方式，推动生物和生命健康领域跨越发展；大国战略博弈向外空、深海、深地、网络等新疆域延伸。

当然在未来中国科技发展创新方面也会面临新的挑战，王志刚部长指出：“第一，对我国关键核心技术的自助研发攻关能力提出新挑战。核心技术受制于人的问题没有得到根本解决，对国家安全、产业安全影响巨大；第二，对我国独立前瞻研判科学技术发展前沿方向的能力提出新挑战。面对科学、技术、产业、市场等方向上复杂多变的不确定性，没有清晰的‘靶子’和赶超目标，一旦判断失误将面临巨大的发展‘机会成本’和资产‘沉没成本’；第三，对我国引导公园全社会创新资源的组织方式提出新挑战。需要更多地发挥企业和社会力量在前沿突破和新兴产业培育方面的作用，迅速抓住产业发展先机，降低全社会的创新试错成本；第四，对我国主导制定新技术新产业发展标准规则的能力提出新挑战。要创造出更多的技术标准和产业规则，使我们成为新的竞争规则的重要制定者。”

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