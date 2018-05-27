阿里投入100亿资金扶贫 马云：脱贫不仅仅是给人钱财，而是赋予希望

阿里投入100亿资金扶贫 马云：脱贫不仅仅是给人钱财，而是赋予希望,马云 脱贫 扶贫 贫困县 阿里

科技传媒网讯 网易科技新闻5月27日消息，在贵阳数博会“大数据助力精准扶贫”高端对话环节，阿里巴巴董事局主席马云表示，“大公司的’大’不是利润大、收入大、市场份额大，而是责任大、担当大，人们希望你能担当更多的责任，希望你能做更多的事情。”

马云表示，中央提出“全面脱贫”的目标，并且设定了时间表，“我觉得这个任务之大、之艰巨、之伟大、之意义深远，是本世纪最了不起的一个创举。”

“扶贫、脱贫和致富是三个不同的东西，扶贫给人以鱼，脱贫则是授人以渔，致富是给大家造鱼池、造鱼塘。” 马云说，贫穷不是因为农民不努力，而是农业文明和商业文明没有完美的结合。出现贫困县不是因为贫困县不努力，而是发展模式没有跟上。

在马云看来，贫困问题要从源头解决，特别是教育的不平衡医疗健康资源的不充分。过去的联产责任承包制，解决了土地上种出来的东西属于谁的问题，今天借助大数据、互联网技术可以解决土地上种出来的东西卖给谁的问题，让土地增值，农民觉得土地有利可图才会回到土地。

马云表示，公司越大，意味着责任越大，人们的期待也越高。“希望更多的人参与脱贫和扶贫，更多的阿里巴巴的员工参与进来，只有我们自己的员工参与这些，从公益中体验自己、了解自己，知道自己有什么、要什么和放弃什么。”

在贵阳数博会上，阿里巴巴宣布将在投入100亿脱贫基金的基础上，撬动经济体的力量，通过技术支持，最终带来价值1000亿乃至10000亿的脱贫效应。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215335-1.html

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