刘强东：下一个十年希望能帮助更多贫困家庭

以下是刘强东发言全文：

昨夜，京东老员工家宴如期盛大开席！来自全国五年、十年的京东老员工代表们与东哥把酒言欢，一路走来，有战斗、有热血、有激情、有温存，所有的感情凝结在昨夜，虽然不能将往事一一道尽，却也勾起了所有老员工与京东的万千回忆！

在京东，工作满5年的老员工都叫“大佬”，工作满10年的都是“超级大佬”。

五年十年忆如织，大佬齐聚把酒欢。

见到这些“90%我都认识，60%都还能叫上名字”的大佬们，情到深处的东哥也激动上台：我们十年前的愿景都实现了！我们下一个十年的目标也很清晰：让员工活的更有尊严，为社会做出更多贡献！

以下是东哥的心里话~

刚刚我端着酒杯一桌一桌挨个敬兄弟们，可以说在座十年的大佬90%我都认识，60%都还能叫上名字，对于我这个脸盲来讲，已经非常不容易了（笑）。

我刚才走了一圈，内心在想，五年前、十年前，那时候的每个兄弟都在干什么？我刚才看到了林师傅，他是我的第一个司机。十年前，也就是2008年他加入京东，在那之前他已经做了30多年的司机，当时已经是40多岁快50岁了，老北京人，在北京已经有房子，生活无忧。但他觉得人生总是差了那么一点，思索着怎么才能提高一个层次，于是来了京东做了司机。现在十年的时间过去了，林师傅在北京买了更大的房子，他现在甚至有能力可以请别人做他的司机了。

我还看到了李婶，她在公司做了十年的保洁工作。这十年里，我跟她碰面并不是特别多，一年也就是十几次，但是我看她一年比一年年轻，脸上的笑容一天比一天多，脸色是一年比一年自信，一年比一年滋润，一年比一年对未来更加充满着信心。

我还看到很多年轻的兄弟们，我们京东从来不问出身，我自己是一个江苏苏北最穷的县、最穷的家庭出身的农民，我们十年前的员工有初中毕业的、高中毕业的、有中专中师毕业的、也有大专毕业的，当然也有本科毕业的，很遗憾的就是没有研究生毕业的，因为十年前公司确实太小了，那时候能招到本科毕业的人已经非常不容易了。但是不管什么学历毕业的，十年之后的今天，我看到在座的在京东工作（超过十年）的兄弟姐妹们，基本上在北京都买了房子。尽管说买房买车没有什么可值得炫耀的，但其实我想表达的是，在京东工作，能够给予员工每个家庭不同程度上的保护，让他们的家人生活得有尊严、有安全感，父母可以颐养天年，孩子们可以跟其他孩子一样，享受同等的教育资源，站在同一起跑线上。

所以我们这家公司究竟是一家怎样的公司？

十年前，坐在台下的王师傅还是公司的打包员，我那时候就跟他说，有一天，我们京东发展壮大了会有一百个王师傅在打包。当时就有人质疑说，光打包员就一百个人，这得是多大的公司啊，觉得我在吹牛。但是，今天我们有一千个“王师傅”都不止了吧。

现在总部大楼的这块地，是我们在2009年买下来的，当时集团只有三百多人，我就说，我们的梦想是一定要成为一个大公司，大到什么程度？大到就像总部在郊区的国外大公司那样。而且我还告诉当时的老员工，我们争取一辈子都不需要再租别人办公室了！6年之后，也就是2015年，我们发展的非常迅猛，在总部办公的都已经是几千人的规模了。现在回想，公司只有三百多人的时候就梦想建一个可以容纳1.5万-1.7万人的办公大楼，感觉也一样是在吹牛。

今天在视频里，我看到兄弟们讲到我十年前说过的很多话，比如要让大家活得有尊严，比如你来京东要么学到一些东西，要么得到一些东西。比如让大家都有好日子过，每个人都能有自己的房子……

“大佬”&“超级大佬”的心声

“十年过去了，我们所有的梦都实现了！”

十年前，我们最不靠谱的梦想，今天都变成了现实。我们的第一个梦想，让兄弟们活得有尊严，实现了；让公司做成一个受人喜爱和尊敬的大公司，实现了。

那么，我们第二个十年的梦想是什么？买更大的房子吗？买更高级的车吗？有更多的存款吗？……这些一定会有，但绝对不应该是今天在座各位超级大佬第二个十年的梦想。我们下一个梦想在哪里？我今天要求所有的大佬们、所有的超级大佬们，每个人都站在公司的角度来思考。

2003年，包括我自己在内，我们全国员工一共38个人。我们去了山西省静乐县领养了38个孩子，当时和我一起去的兄弟们今天都来了，一直到这些孩子上大学，所有的费用都是我们出的。2008年，我把个人家里十几万块钱全部捐出去了，那时候公司太小，还不敢把公司的钱捐出去，因为公司在那一年差一点死掉，我也是在那一年头发白了一擢。但是5・12大地震的时候，我和一位老员工去了四川，5月13号的时候我们到了绵阳，在那儿整整干了14天，一直到社会的所有车辆都可以进入灾区，我们才回来。回来之后，我们公司定了一个原则，当我们国家、社会发生任何灾难的时候，我们就近仓储的负责人有权力，而且必须把库房里所有需要的货物全部捐给灾区！从2008年到现在，十年过去了，我们国家发生了多次大的灾难，很多次我们京东的救援都是第一个到达灾区的。这十年里，我们为灾民、为国家和社会贡献了超过4500吨的救援物资。此外，我们两三年前开始精准扶贫，跑步鸡已经帮助了成千上万个贫困家庭，更帮助国家大量的贫困地区（通过京东）销售了上百亿的农产品。

今天还是有很多农村的家里很困难，可能跟我们20年前、30年前一样的穷，一样需要我们帮助他们。

“所以我想，我们下一个十年的梦想是什么？我希望带领京东，带领我的兄弟们，能够为国家、为社会、为这个时代去贡献我们京东人的力量！”

在第二个十年，我们希望可以帮助更多贫困的家庭，让更多孩子得到希望；让年迈、身患疾病、没有钱救助的父母们得到希望；让没有工作的人得到有温暖的、有温度的、有保障的工作；让贫困的地区得到发展，这是我们未来第二个十年的第一大梦想！现在虽然我们自己能够吃饱穿暖了，日子过好了，但是我要求所有兄弟们，尤其是大佬和超级大佬，都应该向社会奉献，帮助更多的人，这将成为第二个十年我们追求的一个目标。当然我们要做的事还很多，我们今天还有无数年轻人，无数大学毕业生，和十年前在座的你们一样，充满希望地加入我们的团队，其中不少一线员工的家庭依然生活在极度紧张巨大的压力之下。所以我想，我们第二个目标是要让一波一波加入京东的兄弟们，让他们五年、十年之后，活得像我们今天一样，有尊严，有希望！十年之后，我更加希望我们京东，不仅在中国，乃至在全世界，可以帮助更多的人，帮助他们的家庭，帮助他们的父母，帮助他们的孩子们。我坚信，这样我们京东才真正意义上是一家最伟大的公司。

谢谢大家！兄弟们，大杯举起来！

东哥的大杯举起来喽~！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215336-1.html

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