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中国计算机学会二十周年庆典暨2018 CCF青年精英大会召开

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-27 23:12

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科技传媒网讯 网易科技新闻5月27日，5月25-26日，中国计算机学会青年计算机科技论坛（CCF YOCSEF）二十周年庆典暨2018青年精英大会在北京辽宁大厦隆重举办。来自全国各地从事计算机相关的学术、技术、产业、媒体、社会组织的五百余位青年精英参加了此次活动。

中国计算机学会二十周年庆典暨2018 CCF青年精英大会召开


本届大会以青年人的“责任、激情、制度”为主题，组织了区块链专业报告、产业论坛、思想秀、科技创业秀、YOCSEF20周年庆典、颁奖晚宴、思辨论坛、青年托举人才交流会等一系列活动。

中国计算机学会二十周年庆典暨2018 CCF青年精英大会召开


CCF理事长、中国工程院院士、北京大学高文教授指出，一个组织成长到一定时候就会遇到一些发展上的瓶颈，观念上、理念上的瓶颈。如何突破这些瓶颈，使得YOCSEF永远年轻，永远成为CCF大平台里面的一个特区，给CCF积累更多的能量、积累更多的先进经验，这些实际上是摆在我们每一个YOCSEF人，不管是过去还是现在的领导人和参与者面前一个非常重要的任务。希望大家认真考虑一下用什么样的办法和机制使得后20年能够像过去的20年一样，仍然富有活力，仍然给CCF带来光明和未来。

此外，本届活动上还举办了CCF YOCSEF 2017-2018换届仪式，YOCSEF总部及分论坛的新一届主席会议成员100余人上台集体宣誓，第21届YOCSEF主席会议、学术委员会正式上任。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215337-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:学术精英庆典CCF中国计算机学会

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