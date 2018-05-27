世界区块链组织首席科学家白硕YOCSEF演讲：区块链的应用场景非常诱人

科技传媒网讯 网易科技新闻5月27日，在5月25日举办的中国计算机学会CCF YOCSEF二十周年庆典暨2018青年精英大会上，中科院计算所院长、世界区块链组织首席科学家、前上海证券交易所总工程师白硕进行了题目为《区块链技术发展》的主题报告。

白硕在报告中指出，区块链的群体见证、时间不可逆两大特点奠定了未来的所有的价值互联网的基础。区块链除了在虚拟货币领域，还可以在商圈币、法定数字货币、内容分发网络、内容众包等领域得到应用。但区块链技术也面临着怎么样提升性能、跨链，见证的同时又能够保护数据的挑战。如果最后能形成一个“信任+数据+智能”的场景，对各行各业都会形成一个诱人的应用模式。

以下是白硕报告全部文字速记：

白硕：很高兴大家上午好，20年前站在YOCSEF的讲台上，这个讲台已经比20年前大太多了，也很容幸20年前讲的是风口文化，今天讲的仍然是风口文化。区块链这样一个概念，或者说这样一个风潮，也引起了很多范围对他们的关注，我们学术界对他们的关注也是责无旁贷的，但是要知道什么是区块链？当然对区块链有很多不同的解释，不同的定义。我们想从时间的角度，从数据主持的角度，对什么是区块链先做一个根本性的定义，它是一种数据组织的方式，而这个数据是在一个时间的历史长河里面一个一个数据的记录，把这些记录打包成一个一个的块，再用几个标志性的数据把这些块勾连起来，这些就叫做区块链，但是几个标志性的数据，我们是值得提一提的。在这里面我们看到图上有红、黄、蓝，红的代表过去，这一块之前的所有的数据的累计，或者说它的浓缩，浓缩成上一块的值。

黄的是本块，在打包在本块的数据的浓缩，这里面不仅仅是对它的内容的浓缩，也是对顺讯的浓缩，如果是少一条多一条会不一样，顺序同样的一些也会不一样，这是过去。

蓝的代表未来，未来的意思是它还不确定，但是未来长什么样，理想是有的，下一个长什么样有一些约束的。我们现在就是要把蓝的经过一定的计算，让它知道经过整个的红+黄+蓝，恰好是满足下一个红的约束条件，下一个红的未来以来长什么样是知道的，而蓝是反求一个。

在右下角有一个用固辞（音）的方式对哈希进行刻划，是一个单向项，这么算非常的高效、快，而逆着算还没有找到巧算，只能死算，死算就要叠加算命，形成一个历史不可篡改的一个基础。下旋讲的是一个哈希的另一个特性，是一个攻击的特性，把它变一点，后面就完成不变了。

造就了区块链的一个最根本的属性就是时间不可逆，每时每刻我们应用区块链实际上都在应用这样的一个特性。

区块链的另外一个特点是群体见证，如果把块组成链，可以用做记账，或者是任何的一种存证，在时间的维度上进行存证，如果是一个人是一条链，如果是一群人他们对怎么存证，什么时候谁挨着谁，不见得是完全一致的，这里面有客观的原因，网络传输这些数据块先后打包，打包先后的原因，也有人可能是恶意的来做。所以就出现了一个群体见证当中的对同样历史的看法不同出现分杈。

群体见证要解决诚实的一个记账，诚实的见证者，怎么样能够在让它占多数和主导，诚实的记账的结果，诚实的见证结果，能够成为未来存留下来的一个结果。这个问题区块链里面也有大量的工作，形成了不同的共识方法。

在这两件事情的基础上，时间不可逆和群体见证我们就实现了价值转移最重要功能，最重要的功能因为有这样的一个功能，奠定了未来的所有的价值互联网的基础。但是我们看信息不守恒，我们今天的交流跟大家分享，我的一些观点，但是并没有忘记我们，这个是信息不守恒，几乎是零成本，价值就不称之为价值了，不值钱了，价值必须在它的传输、转移过程中，达到守恒性，或者是会计专业、金融专业账是守恒的。

但是仅仅实现价值的转移，钱从一个人的手里交到另外一个人的手里，没有什么了不起，是对现实世界的价值转移的简单模仿，但是数字世界有自己的自身特点。这个特点是可编程使得我们这个价值出现一种之前没有过的状态，就是既不在我的控制之下，也不在你的控制之下，不在任何一个人的控制之下，而是我们把这些价值交给一段程序代码来控制，这个程序代码是公开的，大家看到这是一个什么程序，这一段什么样的代码，大家理解是在干什么，它可以对输入进行一些响应，可以按照预先制定的游戏规则运行，价值再分配的方案是程序在运行当中做出来的，它是什么我们就接受什么。参加这个游戏的，都是愿意服输，对结果是认证的。这个价值不是说只能他在某些人的账上，而是交给一个代码，这个代码运转起来，这是一个了不起的事情，能够大大把控价值互联网的想象空间，使得不同于现实世界对于价值的支配。

所以我们看区块链的本质，其实它实际上密码学基础原理决定了存证的功能，然后再加上价值的群体见证，就形成了它的记账功能，但是我们还要特别指出上面可运营性和隐私保护，我本人非常关注这两个领域，但是并不是说从事区块链工作的他们都关注，可能满足于底下六层，现在市面上见到的区块链的云台也只做六层，但是上面两层非常重要，建议大家跟我一起关注。

区块链的应用，首先是虚拟货币的一个领域，虚拟货币它可以做支付，但是中国的支付是受到了禁止的，可以汇兑，跟法币之间，虚拟货币跟虚拟货币之间可以进行汇兑，甚至是法币和法币的汇兑，也可以以区块链的虚拟货币作为一种暂时的状态。

资产定价也在做，中国去年9月4日以后，对于用虚拟货币进行资产定价这样的一个事情，是亮了红牌，但是从全球范围内，不是说总体一个大家会一起赌的态势，可能还要有一定的输。

第二种用途是单一用途的商圈币，有可能是1：1的，通过结算币或者是封闭的体系，Q币、食堂的饭票，也可能是月票等等，这些东西数字化以后会形成在区块链上记账的单一的商圈币，也可以作为结算备付金。利用商圈币再汇出的时候再汇出。

第三个是法定数字货币，中国对这个技术掌握的还是处于世界的前列，但是真正这样一个体系的全面推出，乃至于对手里面钞票先进的取代，要经过比较长的时间，而且要经过中间的步骤。左边是中介服务的领域，右边是银行的账户。大家别看移动支付很方便，貌似点对点，但是其实背后支持的都是银行账户之间的这样一种转账和清算。但是我们现在说的央行推出的数字货币，不是在左边的领域，而是在右边的领域，真正要走进寻常百姓的口袋里，它是跟现钞是处于平等的地位，而且会取代现钞。

底下不是钱的形式，而是权益的形式。左上角传统的资本市场的权益，有右上角一些资产的类型，还有纯数字的产品。最后是各类的积分，积分确实在它的商品属性最强、金融属性最弱，但是用起来确实是最方便的。

内容分发网络，这个可以跟区块链进行结合，出现迅雷模式。过去用电力进行挖矿，其实不光是电力，迅雷高度我们通信、存储，带宽和存储也可以进行挖矿。

内容众包也可以利用区块链来进行搭建。

区块链是一种颠覆性的任务，离线在距离坍缩，直线距离比较近，但是都是大山，这个时候是地理很遥远，高速可以直接可达的一个圈，可以把地理拉近。通讯里面可以把物理拉近，贵阳的大数据比较厉害，别的产业不是太厉害，那是因为搞大数据的产业，其实那些技术不重要，所以他们能够营造这样一个生态把它给搞起来。

同样认知的距离，人工智能可以解决，虽然信息都怼在你面前，但是你处理不过来，没有达到对它的理解，实际上你还是距离它很远，人工智能可以帮助你理解，距离一下子缩短了。

信息的距离，人与人的信任距离比较遥远，中间是必须隔着一些中介，有些东西没有中介干不成，但是现在没有中介可以干成，是去中心化。有些运动员在中间的作用，在技术不断发展的情况下，他的技术是可以弱化的。

科技改变生产力，在区块链里有币圈和链圈，是平台、社区个代笔一体，而链圈只用平台。

面临的技术挑战首先是TPS，有链上手段提升，令人印象最深的就是US，但是它承诺的这样一个性能是达到百万级的，令人印象深刻，但是我们也看到这样的平台，性能上去了，但是也向中心化出现一定的回归，结点真正的进账结点是比较少21个，21个直接针对攻击把它给搞掉，这是去中心化以后，回归中心态势出现以后，对它的攻击也就风险聚集。

第二个挑战是跨链，在不同的区块链之间来传递价值和传递存证、并蓄基本的一些功能。传递价值、传递存证，这里面出现一个最根本问题，互相认不认对方的记账值，认不认对方的存证见证的结果，这是一个比较复杂的问题，光说信任互认不可以，需要一定的技术手段，跟这个链的本身的先天条件有关，跟比特币建立互相的跨链都比较难一些，先天的没有所谓的机制，所以要用非常迂回的方式，但是已经有跨链，相对来说比较可以解决的一些方案，但是整体的跨链先是每个原链可以长出一些侧链，侧链如果有可能变成一个公共的侧链，然后再不断地流通链。现在情况是每条链都是自己的一个生态、自己的一个山头，出现了好多的山头，这些山头之间如果不互通价值，跟我们承诺的所谓价值互联网，美好的远方，其实是不相匹配的。所以跨链应该是走向这样一个价值互联网的必须经过、必须攻克的一个技术堡垒。

下面的一个是数据主权保护，一个是数据寡头的垄断，不经过数据的集中就可以实现数据的集中，物理集中，在边界内，或者是数据的藩篱之内，就可以把这个藩篱撤走以后的效果，这个事情涉及到比较深的一些密码学的知识里。右边这样一个坐标系，其实应该来做这个事情，我们把坐标系分为两个维度，我们要深入第三个效率，强调中心性、去中心化和高效率，不能同时得到满足。这个图上有两维，但是有一个斜的虚线，右上方是同时满足了隐私性、去中心化的需求，这些提升是不是达到了我们迟留的效果，要跟具体的应用场景合在一起来研判。但是确实也有另外的一些做法，在左下角斜线的左下方这些东西是在隐私性，或者是中心化方面是有所牺牲的，但是用牺牲保持了效率。

这个是同态加密，我们想见证一个关系，比如说我要转账之前，有一个余额，然后把这个钱转给另外一个人，剩下的新的余额，这三者之间满足于一个加法公示，现在就提出一个问题，这个见证大家要见证和等式成立，现在我们平台加密告诉我们，不是一定需要这样，你要变换一下，在不看见内容的情况下，也能见证这个关系。

深度学习，不汇聚能不能也训练出来一个智能程度相等的，或者是分类功能相等的这样的一个网络。这个问题当然我们把网络分解成加法、乘法、非线性多项式来替代。这里面出现的误差能不能影响，在同态的情况下存在这样的一个问题。

还有背靠背交集场景，手机注册用户名单，我们要在交集之间进行合作，但是交集是有用的，但是前提不能给你钱，你给不能给我钱。

还有医院、保险公司，保险公司依据医院的数据。

平台公司，平台做的事情是按照一些规则做的一些向平台的成员进行服务，我们就提出一个问题，平台可以有，公司是不是一定可以有？如果公司可以无人化，平台本身可以无人化，不需要公司行不行，这样我们可以少很多数据化。尤其是我们说的隐私保护，这样的一些以后，跟区块链现有的技术进行结合就可以做到。

包括刷单，能不能做到刷单的人，经过确认买单的人，买单的人但是他们来做这个平台，但同时他们是谁，当然区块链加上一些英法德的技术都可以解决。

总得来看我们可以看到大的数据，区块链、大数据、人工智能可以有融合的方式。数据是隔离在一些藩篱之内，不去碰它，但是数据在藩篱内可以进行一些计算。预计算，或者是什么东西。但是在这些主体之间传输的不是真正数据，而是数据训练之后形成的模型，或者是什么都不是，是更加保密的一些东西。比如说数据的同态加密的性质。然后中间通过信任而产生群体，相当于数据汇聚以后的效果。

所以我们看做一下总结，区块链最本质的特征是时间的不可逆，最鲜明的特色是进行群体见证，最重要的卖点是价值守恒和可编程。最刺激的挑战就是刚才讲的三条，怎么样提升性能、跨链，见证的同时又能够保护数据，最后形成一个场景，信任+数据+智能，是非常的诱人的，也对这样的一个应用的模式，渗透到各行各业。

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