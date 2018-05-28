第五期Fintech CTO私享会:区块链只能用于缺乏信任场景

科技传媒网讯 网易科技新闻5月19日，由Fintech CTO Club和网易科技联合主办的第五期Fintech CTO私享会在京举行，本期分享嘉宾有PPmoney区块链研究院院长王永强、节点资本合伙人杨玉梅和火币区块链研究院副院长郭大治。各位嘉宾认为，在区块链底层技术尚不完善的情况下，区块链应用落地有很大难度，需要找到好的切入口和商业模式。郭大治指出，现有的应用也许受到底层技术的限制，但一旦把业务模式在区块链上走通，当底层技术的性能提高时，这些应用可以很快进行业务扩张和模式复制。

在PPmoney区块链研究院院长王永强看来，区块链只能应用于缺乏信任的场景中，以信息严重不对称的汽车金融产业为例，可以将区块链技术“注入式”融入产业架构体系。具体来说，区块链可以用来存储基本的汽车信息，通过IPFS（星际文件传输网络）存储大文件，利用区块链社区、联盟链和token激励的方式获取产业链上的新增节点，并将生态和分配体系纳入智能合约，以此来解决汽车金融产业的信任问题。

节点资本合伙人杨玉梅则从区块链认知革命的角度，指出区块链改变了人与人的协作关系，这是区块链拥有广阔前景和想象空间的底层原因。在她看来，区块链应用只有构建出一个共融共生的生态，才能实现大规模的合作体系，构建生态的难度不比底层技术实现的难度小。现在的区块链应用具有明显的两个突破方向：或者试图基于各自的公链构建区块链生态，或者试图向现有的业务模式加入区块链技术和激励机制。

火币区块链研究院副院长郭大治认为，区块链商业体系的设计需要从供给出发，如果一个区块链体系中最重要的权利可以不用智能合约，就不要使用区块链技术。他还指出，对于某些传统行业项目+区块链的做法，业务流程没有实现线上化的行业和区块链技术结合的可能性不大。现在的大多数DAPP仍然放在以太坊公链上，由于以太坊本身的吞吐量和存储的限制，目前这些DAPP不太可能实现白皮书中所描述的功能。但如果这些应用的业务模式在现阶段得到一定范围的验证，当底层技术出现突破时，就可以迅速的扩大业务规模。

现场快问快答：

问：什么类型的领域最适合用区块链技术？

答：支付领域、平台化应用、金融领域

问：不能与法币兑换的积分和Token有什么区别？

答：积分可以用来激励社区建设和生态构建，也能设计出经济模型。但只有在应用生态完善的积分平台，才能有较好的激励效果，这样用户可以不兑现而在平台内部兑换服务和实物，从而让积分在平台内实现流通。

问：Token发行机制设置为每年增发好还是总量恒定好？

答：如果token被应用于商业模式中，那么总量恒定违背了经济学的逻辑。一方面是业务规模的扩张带来的token需求增加，另一方面是token的逐步释放和总量恒定带来的token供给不足，这就使得token的价格由于人为的规定而上升，人们更愿意将token留在手中而不是在生态中流通，最终将导致商业体系的奔溃。

问：联盟链落地需要注意什么？

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215339-1.html

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