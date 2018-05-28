清华发布全球首个高校教育公链

科技传媒网讯 网易科技新闻2018年5月27日，“清华大学区块链教育创新、产业创新峰会?暨青藤链盟成立大会”在京举行，会上宣布全球首个高校教育公链――青藤链上线。据悉，青藤链作为分布式教育和科研公链，全国已有清华等30多所院校建立节点，通过透明的协作共识机制，将打造成全球高校共建的区块链教育、科研链。

“青藤链”――全球首个高校教育公链上线

大会当天，青藤链盟研究院钟宏院长、清华大学信息技术研究院赵明教授和链块学院创始人清华魏红心博士，作为青藤链联合发起人，共同宣布青藤链上线。

（链块学院创始人魏红心博士、青藤链盟研究院钟宏院长、清华大学信息技术研究院赵明教授，从左至右）

“青藤链”（Youth Eduction Chain）是基于区块链技术，高校共建的分布式教育公链，和区块链创新试验平台。旨在培养区块链技术人才，为区块链产业化创新提供开放服务，并探索未来教育、科研体系的新方向和新模式。

清华大学信息技术研究院赵明教授，作为特邀嘉宾，带来了《链上未来：区块链技术和教育创新》的主题分享，介绍了在区块链领域清华大学科研技术的发展情况，并就目前技术人才培养现状，分享了青藤链作为一条教育公链对于人才教育的创新意义。

在随后进行的圆桌论坛环节，围绕《青藤链――全球首个高校区块链教育科研平台》主题，主持人布洛克财经创始人时艳强先生，与链块学院创始人清华魏红心博士、清链资本创始人李俊明先生，清华x-lab运营总监、青藤创新教育联盟秘书长廖江龙老师，慧科教育集团合伙人管刚先生、欧链科技联合创始人谭智勇先生等各位嘉宾，基于青藤教育公链，如何建立高校区块链课程体系，推动区块链人才培养，搭建区块链产业科技创新生态等话题进行了深入探讨。

清华【区块链在线实验课】6月上线

据链块学院创始人，区块链技术专家魏红心博士介绍，青藤链作为分布式教育和科研公链，全国已有清华等30多所院校建立节点，通过透明的协作共识机制，将打造成全球高校共建的区块链教育、科研链。

（布洛克财经创始人时艳强先生、链块学院魏红心博士、清链资本合伙人李俊明先生，从左至右）

青藤链将依托青藤链盟全球区块链教育、技术、产业资源，不断完善青藤链的共识机制，建立相关防范机制，避免非高校、科研单位算力对网络平台的影响，防止非法或违背教学科研目的的行为发生。

据悉，清华区块链在线实验课即将上线，面向全国、高校区块链爱好者，普及区块链知识。每天10分钟，在线视频学习结合在线实验的新模式，学习数字货币、数字交易、Dapp、智能合约开发。课程由青藤链盟研究院钟宏院长，与来自区块链知名机构专家，基于青藤链共同设计。

青藤链盟成立

青藤链盟成立仪式，在清华经管学院举办。清华x-lab主任毛东辉、清华大学技术创新研究中心主任陈劲教授、清华大学信息技术研究院赵明教授、清华经管学院中国金融研究中心主任何平教授、青藤链盟研究院钟宏院长，共同发起青藤链盟。并由钟院长在成立仪式前简单介绍了青藤链盟的情况。

（青藤链盟研究院钟宏院长）

青藤链盟（YEC League），全称青藤区块链联盟（Youth Education Chain League），由清华x-lab联合清华各院系教授筹备发起，依托清华大学科技创新教育资源，由全国知名院校、科研机构、行业组织，共同发起组建的区块链教育创新和产业创新联盟。首批发起成立六个子联盟，包括青藤创新教育联盟、青藤区块链技术联盟、青藤区块链爱好者联盟、青藤区块链产业联盟、青藤区块链投资联盟、青藤区块链媒体联盟。

青藤链盟研究院钟宏院长，为青藤链盟首批合作发起方颁发证书。区块链技术联盟发起方代表，链块学院创始人魏红心博士、欧链科技联合创始人谭智勇先生，青藤区块链爱好者联盟发起方代表，布洛克财经创始人时艳强先生，青藤区块链产业联盟发起方代表，启迪数字集团总裁助理郭彬先生、清华x-lab区块链实验室主任夏立先生，青藤区块链投资联盟发起方代表，清链资本合伙人李俊明先生，青藤区块链媒体联盟发起方代表，WeMedia总裁成艳华先生、金色财经合伙人安鑫鑫先生、布洛克财经创始人时艳强、清博大数据副总裁张丹峰先生、链塔智库创始人张翔氢传播创始人伍王应先生，以及青藤区块链媒体联盟首批联合发起媒体代表共同出席联盟成立仪式。

(青藤区块链技术联盟、爱好者联盟、产业联盟、投资联盟、媒体联盟发起方代表合影)

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215340-1.html

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