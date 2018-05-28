塔斯马尼亚议会批准该州最大光伏项目

近日，塔斯马尼亚的Latrobe委员会批准了Wesley Vale太阳能农场，这是一个12．5MW的光伏项目。该项目完工后，将成为该州最大的太阳能装置。

近日，塔斯马尼亚的Latrobe委员会批准了Wesley Vale太阳能农场，这是一个12．5MW的光伏项目。该项目完工后，将成为该州最大的太阳能装置。

据了解，该农场项目将产生足够的电力，为2，900户家庭提供能源。

该光伏安装由澳大利亚可再生能源公司Epuron开发，预计将于2019年开始在该工地进行施工。目前正在为该项目完成电网连接安排。

一旦项目完成，这个12．5MW光伏项目将有助于加强塔斯马尼亚的能源结构并使其多样化。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215341-1.html

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