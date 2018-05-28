　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

贵阳大力推广智能光伏产业应用示范

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-28 04:31

2017年10月，贵阳市政府与汉能移动能源控股集团达成合作协议，双方以贵能移动能源产业园项目为载体，开展薄膜太阳能研发、应用合作。

近日，中华人民共和国工业和信息化部官方网站刊发《新一代柔性铜铟镓硒光伏模组批量投放市场》一文，点赞汉能汉瓦颜值与实力并存。

“汉瓦”不但保留着传统屋面瓦的形状特征，传承弘扬中华传统建筑风格和中国文化元素特征，而且更加坚固耐用，实现建筑物全生命周期内光伏发电，提高全社会节能环保水平，推进人与自然和谐共生。

工信部还预测，现代“汉瓦”成功投放市场，为传统建材产业坚持创新驱动，嫁接现代技术，推动部品化建材和绿色建材发展，实现转型升级，探索了一条可行路径。

而这被工信部点赞的汉瓦，不久也会在贵阳大力推广使用。

2017年10月，贵阳市政府与汉能移动能源控股集团达成合作协议，双方以贵能移动能源产业园项目为载体，开展薄膜太阳能研发、应用合作。

贵能移动能源产业园项目主要有汉瓦和柔性薄膜组件，可广泛应用于屋顶、棚顶、墙面、玻璃幕墙、路面等，也可单独建成光伏电站或电源点。

今年9月28日，贵能移动能源产业园一号工厂投产，届时，贵阳第一片汉瓦面世，不久，这种颠覆传统的产品将在贵阳广泛应用。

在城镇建筑屋顶、外墙、玻璃幕墙，或在光照资源优良城镇和农村地区，结合新型城镇化建设、旧城镇改造、新农村建设、易地搬迁等渠道，统筹推进居民屋顶智能光伏应用。

采用农业设施棚顶安装太阳能组件发电、棚下开展农业生产的形式，将薄膜太阳能与农业设施有机结合，在种养殖、农作物补光、光照均匀度与透光率调控、智能运维、高效组件开发等方面开展深度创新；鼓励光伏农业新兴商业模式探索，推进农业绿色发展，促进农民增收。

在交通领域安装光伏电站及充电桩示范建设，利用在公路声屏障、公路交通指示标志、太阳能路灯、公路服务区（停车场）、公交场站、港口码头等领域。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215342-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:示范产业应用光伏贵阳

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

第五期Fintech CTO私享会:区块链只能用于缺乏信任场景

第五期Fintech CTO私享会:区块链只能用于缺乏信任场景,区块链 fintech 私享会

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS