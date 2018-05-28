贵阳大力推广智能光伏产业应用示范

2017年10月，贵阳市政府与汉能移动能源控股集团达成合作协议，双方以贵能移动能源产业园项目为载体，开展薄膜太阳能研发、应用合作。

近日，中华人民共和国工业和信息化部官方网站刊发《新一代柔性铜铟镓硒光伏模组批量投放市场》一文，点赞汉能汉瓦颜值与实力并存。

“汉瓦”不但保留着传统屋面瓦的形状特征，传承弘扬中华传统建筑风格和中国文化元素特征，而且更加坚固耐用，实现建筑物全生命周期内光伏发电，提高全社会节能环保水平，推进人与自然和谐共生。

工信部还预测，现代“汉瓦”成功投放市场，为传统建材产业坚持创新驱动，嫁接现代技术，推动部品化建材和绿色建材发展，实现转型升级，探索了一条可行路径。

而这被工信部点赞的汉瓦，不久也会在贵阳大力推广使用。

2017年10月，贵阳市政府与汉能移动能源控股集团达成合作协议，双方以贵能移动能源产业园项目为载体，开展薄膜太阳能研发、应用合作。

贵能移动能源产业园项目主要有汉瓦和柔性薄膜组件，可广泛应用于屋顶、棚顶、墙面、玻璃幕墙、路面等，也可单独建成光伏电站或电源点。

今年9月28日，贵能移动能源产业园一号工厂投产，届时，贵阳第一片汉瓦面世，不久，这种颠覆传统的产品将在贵阳广泛应用。

在城镇建筑屋顶、外墙、玻璃幕墙，或在光照资源优良城镇和农村地区，结合新型城镇化建设、旧城镇改造、新农村建设、易地搬迁等渠道，统筹推进居民屋顶智能光伏应用。

采用农业设施棚顶安装太阳能组件发电、棚下开展农业生产的形式，将薄膜太阳能与农业设施有机结合，在种养殖、农作物补光、光照均匀度与透光率调控、智能运维、高效组件开发等方面开展深度创新；鼓励光伏农业新兴商业模式探索，推进农业绿色发展，促进农民增收。

在交通领域安装光伏电站及充电桩示范建设，利用在公路声屏障、公路交通指示标志、太阳能路灯、公路服务区（停车场）、公交场站、港口码头等领域。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215342-1.html

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