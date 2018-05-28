决胜2018：OFweek与您相约SNEC光伏展

2018是光伏行业转折的一年。在今年，“630”从此将成为历史，取而代之的是“1231”；在今年，分布式光伏告别“野蛮生长”，被纳入规模指标管理；在今年，分布式光伏交易试点来临，开启分布式电力交易新时代；在今年，可再生能源配额制将出炉，吹响新能源替代号角；在今年，光伏发电离平价上网只差临门一脚；一季度实现双升双降；在今年，光伏行业开始提质增效，新增装机或将迎来近年首次下降；在今年，光伏企业产能扩张集中释放，市场竞争空前激烈。这是整个行业转折的一年，这也是光伏企业的决胜之年。

时间已经来到五月底，业内预期的“630”迟迟不见发力，光伏产品价格低迷，市场观望情绪浓。在此情况下，一年一度的光伏盛会SNEC国际光伏展如约而至。

2018年5月28-30日，全球规模最大、最专业化的光伏展会--SNEC国际太阳能产业展览会将于在中国・上海新国际博览中心隆重举行。SNEC光伏展览会展品涵盖了光伏产业链的全部环节，几乎所有的全球知名光伏发电企业都将参与其中，参展企业中，展位面积超过400平方米、500平方米的展商比比皆是，还有一些企业如协鑫、华为、阳光电源、腾辉和上能等的展出面积，超过了800多平方米。

值此行业盛会，科技媒体新能源网精英团队已经整装待发，为无法实地参展的业内人士，奉上最新最全的现场展会报道。只需手机轻轻一点，您就可以一睹展会盛况。新技术、新产品、新思想、新潮流，科技媒体依托多年来的直播经验，将直击知名企业展台，带您领略今年光伏行业的新技术、新产品。

以上是本次科技媒体太阳能光伏网预计直播的企业展台，包含通威集团、展宇光伏、天合光能、隆基乐叶、协鑫集团、华为、阳光电源、晶科能源等一众光伏企业巨头，他们究竟展出了哪些产品？展出了哪些先进的技术？今年的光伏界又有怎样的潮流？锁定科技媒体新能源网直播，您将在第一时间获取展会信息！精彩直播内容，敬请期待！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215343-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm