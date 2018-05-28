2021年光伏发电将实现平价上网

数据显示，2012年，光伏组件的光电转换效率平均为14％－15％，2017年，已经接近19％－20％，平均每年提高约1个百分点。

5月27日，全球最大光伏展第十二届（2018）国际新能源与智慧能源（上海）展览会暨论坛（以下简称“上海光伏展”）在上海开幕。在开幕式论坛上，全球太阳能理事会主席朱共山预计，2021年后全国范围内将实现光伏发电平价上网。

开幕式上，光伏发电平价上网依然备受瞩目。“技术革新是推动光伏产业转型升级和绿色发展、实现平价上网的根本驱动力，”朱共山就如何实现平价上网向与会人士表示。中国光伏行业协会理事长高纪凡认为，随着光伏产业与互联网、大数据的深度融合，智慧能源的时代已经来临，光伏组件发电转换效率将不断提升，成本将不断下降。

数据显示，2012年，光伏组件的光电转换效率平均为14％－15％，2017年，已经接近19％－20％，平均每年提高约1个百分点。2012年，光伏发电每度电成本最高可达到1元／千瓦时，到2017年已变成0．6元／千瓦时，平均每年下降0．08元／千瓦时。

光伏发电价格持续降低，已经趋于平价上网价格。2018年4月，特变电工在达拉特旗光伏领跑基地项目中报出了0．32元／千瓦时的竞标电价，报价大幅降低，仅比蒙西煤电标杆上网电价0．2829元／千瓦时高出不到4分钱。

对此，朱共山表示，目前，中国西部地区太阳能资源丰富，建设大型清洁能源及可再生能源基地成本优势明显。通过特高压技术传输，智能微网和储能技术，可以实现光伏能源的高效综合利用。

“预计2020年以后局部地区太阳能成本将低于火电上网成本，2021年后全国范围内将实现光伏发电平价上网”，朱共山对近两年实现平价上网很有信心。

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