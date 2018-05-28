　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

2021年光伏发电将实现平价上网

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-28 10:02

数据显示，2012年，光伏组件的光电转换效率平均为14％－15％，2017年，已经接近19％－20％，平均每年提高约1个百分点。

5月27日，全球最大光伏展第十二届（2018）国际新能源与智慧能源（上海）展览会暨论坛（以下简称“上海光伏展”）在上海开幕。在开幕式论坛上，全球太阳能理事会主席朱共山预计，2021年后全国范围内将实现光伏发电平价上网

开幕式上，光伏发电平价上网依然备受瞩目。“技术革新是推动光伏产业转型升级和绿色发展、实现平价上网的根本驱动力，”朱共山就如何实现平价上网向与会人士表示。中国光伏行业协会理事长高纪凡认为，随着光伏产业与互联网、大数据的深度融合，智慧能源的时代已经来临，光伏组件发电转换效率将不断提升，成本将不断下降。

数据显示，2012年，光伏组件的光电转换效率平均为14％－15％，2017年，已经接近19％－20％，平均每年提高约1个百分点。2012年，光伏发电每度电成本最高可达到1元／千瓦时，到2017年已变成0．6元／千瓦时，平均每年下降0．08元／千瓦时。

光伏发电价格持续降低，已经趋于平价上网价格。2018年4月，特变电工在达拉特旗光伏领跑基地项目中报出了0．32元／千瓦时的竞标电价，报价大幅降低，仅比蒙西煤电标杆上网电价0．2829元／千瓦时高出不到4分钱。

对此，朱共山表示，目前，中国西部地区太阳能资源丰富，建设大型清洁能源及可再生能源基地成本优势明显。通过特高压技术传输，智能微网和储能技术，可以实现光伏能源的高效综合利用。

“预计2020年以后局部地区太阳能成本将低于火电上网成本，2021年后全国范围内将实现光伏发电平价上网”，朱共山对近两年实现平价上网很有信心。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215345-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:光伏发电平价上网

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

限塑令十年效果显著 外卖包装有待绿色化

根据关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知，2008年6月1日起，全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0．025毫米的塑料袋，所有超市、商

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS