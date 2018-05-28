青海省智能光伏领域多项联合创新成果向全球发布

研发光伏电站智能管理系统、首创智能IV诊断实证应用技术、研究并应用推广组串式逆变器、创新跟踪系统与组串逆变器融合应用技术……5月25日，智能光伏联合创新成果从青海西宁向全球发布。全球光伏投资商、行业领导者、专家、权威咨询机构的300余位嘉宾齐聚青海，30余家媒体将目光投向青海蓬勃发展的光伏产业。

党的十九大报告对推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系作出重大部署。习近平总书记高度重视青海新能源产业发展，明确提出使青海成为国家重要新型能源产业基地。

紧抓机遇，坚定信心，青海鼓励并推进技术创新，积极构筑光伏全产业链，加快海南、海西两个千万级基地的建设，创建国家清洁能源示范省。截至2017年底，青海可再生能源装机比重和发电量居全国前列乃至世界前列，太阳能发电量居全国第一，集中式光伏电站装机容量居全国第二。

多年植根青海发展清洁能源产业的黄河上游水电开发有限责任公司是目前全球单体最大的光伏发电运营商。以创新谋发展之路、布发展新局，黄河水电公司与华为、杜邦等顶尖科研机构合作，创建了多个高端科研平台，走出了一条依靠科技创新推动产业高质量发展的新路径。

其中，黄河水电公司和华为技术有限公司创建智能光伏联合创新中心，促进优势产业与前沿技术相融合，应用百兆瓦实证基地的评价验证与指导优化功能，开展新技术研发、新产品应用、新集成推广，加快了光伏技术研发应用进程，有力推动了光伏产业持续健康发展，对我省乃至整个光伏行业的技术进步和产业发展产生了较为深远的影响。

对此，黄河上游水电开发有限责任公司董事长谢小平表示，在光伏产业链项目上十余年的建设、运营和研发，黄河公司大规模新能源产业建设已经从愿景转变为现实。黄河公司与华为通过资源对接、优势互补开展联合创新以来，实现了“一加一大于二”的效果。此外，我们也同杜邦公司合作，联合开发透明背板，透明背板双面组件转换效率高达18．9％以上，对于行业双面组件的批量化应用有着重要的推动作用。

世界光伏看中国，中国光伏看青海。当日的发布会分享了一批青海智能光伏领域取得的丰硕成果：成功研发光伏电站智能管理系统，实现“互联网＋光伏”的智能光伏电站与大数据分析，光伏电站实现“集中控制、远程诊断、实时维护”的智能管理模式；首创智能IV诊断实证应用技术，该项检测技术在国内属首创；研究并应用推广组串式逆变器，大大降低电站运维管理成本，提高电站发电量；创新跟踪系统与组串逆变器融合应用技术，简化跟踪系统设计，降低系统成本。目前，清洁能源产业已经成为青海的一张靓丽新名片。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215346-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm