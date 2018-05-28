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特斯拉放出地图：马斯克将在中美欧大建超级充电站

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-28 10:06

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（原标题：Tesla updates planned Supercharger locations for 2018-2019 expansion）

特斯拉放出地图：马斯克将在中美欧大建超级充电站


图：在这张规划图中，中国西部，包括新疆、西藏、青海、甘肃还仍是空白

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月28日消息，据Electrek报道，正如特斯拉电动汽车公司首席执行官伊隆・马斯克(Elon Musk)上周所承诺的，特斯拉已更新了其超级充电站新地图，以展示其即将在2018年至2019年新建的超级充电站网络。

更新图上显示，大多数计划建造的超级充电站主要位于北美、欧洲和中国。特斯拉目前在美国拥有1260个超级充电站，全球数量超过9800个。本月早些时候，有媒体报道称特斯拉的超级充电站网络2018年以创纪录的速度增长，马斯克还补充说，特斯拉正在建设或处于申请许可阶段的超级充电站还有数千个。

有了特斯拉的新地图，我们就能更好地了解这些新超级充电站将在何时何地出现。新地图采用了新的用户界面，这看起来似乎让人有点儿困惑，因为在缩小地图时，就像图中所示，所有充电站点都以红色显示。在以前的老地图上，红色代表着已经被纳入使用网络的超级充电站。

特斯拉放出地图：马斯克将在中美欧大建超级充电站

但是当你放大的时候，你会看到和以前相同的用户界面，其中计划建设的超级充电站以灰色显示，而已经投入使用的依然显示为红色。图中是美国东北部和加拿大东部的超级充电站分布图：当你点击灰色充电站时，可以向你显示更多细节，比如它将何时投入使用。

特斯拉放出地图：马斯克将在中美欧大建超级充电站

特斯拉现在给出的时间框架不再是“即将”，而是具体到“2018年夏天”、“2018年秋季”或“2019年”。在加拿大，特斯拉已经小幅度更新了它的跨加拿大路线，但仍然无法到达纽芬兰。特斯拉最受欢迎的两名加拿大实习生中，有一人是“专业问题解决者”，他向马斯克建议在施工计划中增加的站点。

更有趣的事情是，由于部分超级充电站投入使用的时间是在今年夏天之后，为此其中有些充电站可能为Supercharger V3版。马斯克此前表示，特斯拉计划在“今年夏末”推出更强大的充电系统。（小小）

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本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215347-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:特斯拉充电站马斯克

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