贝佐斯想让月球成为重工业中心，将节省地球资源

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月28日消息，在洛杉矶举行的太空发展大会（Space Development Conference）中，杰夫・贝佐斯谈到了让月球成为重工业中心的构想，他认为这将有助于节约地球资源。他说，“在不远的将来――我说的是数十年，或许100年，目前在地球上能做的许多事在太空中开始变得更容易执行，因为我们将拥有如此多的能源。我们将不得不离开地球。我们要离开它，这样会让这个星球变得更好。”

他解释，在未来地球仍需要提供足够的无法从月球获得的矿物和资源，但从其他方面来看，打造月球制造基地是个易事。那里有全天候的阳光可供太阳能电池充电，地下蕴含着水，还有许多可建设的风化层。这几乎就像是有人为我们打造了这个星球。”

贝佐斯已提议在蓝色起源公司和NASA之间建立合作伙伴关系，以打造一架月球着陆器来测试月球制造和居住的可能性。这一着陆器将能够向月球表面运送五吨有效载荷，足以支持在月球上展开相关工作。

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