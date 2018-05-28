助力中国智造 联想大数据实力亮剑2018数博会

联想大数据携领先的技术、产品、行业实践以及工业大数据产业应用联盟生态建设的最新成果重磅出击，向世界展示了联想在大数据，尤其是工业大数据、工业互联网领域

2018年5月26日，一年一度的全球大数据最新科技成果展示舞台――2018中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）在贵阳拉开帷幕。作为工业数据智能领域的创新科技企业代表，联想大数据携领先的技术、产品、行业实践以及工业大数据产业应用联盟生态建设的最新成果重磅出击，向世界展示了联想在大数据，尤其是工业大数据、工业互联网领域的方案、实践与生态建设成果。

作为首个以大数据为主题的国家级博览会，今年数博会秉承“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”的理念，以“数化万物 智在融合”为主题，汇聚了国内外顶尖的大数据专业人士、企业机构和创业者，共同探讨大数据发展趋势，展示并分析发展成果。大会共吸引国内外数百家多家参展商，嘉宾人数超过4万人。

双拳出击，数博会展成果话未来

今年是联想大数据连续第三年受邀参加数博会，致力于通过工业互联网推动产业智能变革的初心始终如一。回顾这一年，联想大数据取得了骄人的成果：赢得了汽车、医药流通、重装制造、能源、教育等众多行业客户的青睐；先后与海马汽车、猎豹汽车、长飞光纤等行业龙头企业达成战略合作，有力推动工业大数据和工业互联网相关研究和成果落地；发起成立工业大数据产业应用联盟，受邀加入“汽车电子产业联盟”，成为生态重要引领者之一；重磅发布联想数据智能战略，以未来五年赋能十万家企业为目标，开启企业转型升级新变革。

联想大数据展区全景

如此丰硕成果得到了今年数博会的褒奖。联想工业大数据解决方案作为联想在制造业的深厚积淀和大数据技术创新实践结合的最佳成果，成功入选工信部“2017大数据优秀产品和应用解决方案十佳案例”；同时，联想信息物理系统、联想大数据深度学习云平台以及联想企业级数据分析平台也成功摘取2018中国国际大数据产业博览领先科技成果。

与此同时，联想大数据在今年数博会期间公布“双拳战略”。与传统进攻+防守战略不同得失，联想大数据采取进攻+进攻的双拳战略，将市场细分为IT市场与OT市场，分别为这两个市场开发不同的大数据产品，设计不同的解决方案并提供不同的云服务。在IT市场，继续以LeapHD大数据平台软件为核心，帮助企业客户建立数据湖，并提供托管式私有数据云服务；同时在OT市场，推出全新的LeapIOT产品，以此为核心帮助企业客户建立信息物理系统，并为企业客户提供基于公有云的、开放的联想工业互联网平台LeapAI.com。

联想集团副总裁、首席研究员田日辉表示：“作为全球化工业智能的领先实践者，联想一手紧抓业务，通过可提供全价值链的赋能型产品来助力广大制造业企业实现转型升级，另一手紧抓生态，通过工业大数据产业应用联盟这个开放的生态系统，不断吸引领域内的工业企业加入并开放数据，以形成中国工业大数据的核心竞争力。”

联想集团副总裁、首席研究员、数据智能业务负责人、工业大数据产业应用联盟常务副理事长田日辉发表主题演讲

打通行业，引领企业快速转型升级

“中国制造2025”国家战略的发布，使得大数据成为新工业革命的关键支撑和深化互联网+先进制造业的重要基石。在这样的背景下，联想大数据多年来深耕行业，已经将成功实践运用于石油化工、汽车制造、零售、冶金、能源、医药以及金融等众多行业。

以汽车工业为例，联想大数据汽车行业解决方案基于长期积累的大数据实践经验以及面向汽车行业业务理解，融合了联想在生产运营、市场营销等方面的先进经验，针对汽车行业市场运营和智能制造两大核心领域，打造整体解决方案，覆盖市场营销、供应链管理、生产管理、产品和服务创新等诸多关键业务环节，帮助车企实现核心业务运营过程可视化、敏捷化、智能化，加速实现“互联网+”与“工业4.0”转型。

同时，以石化、钢铁产业为代表的流程制造行业急需产业转型发展的新动能。联想大数据依据多年工业领域的经验积累，探索总结出“以设备互联为基础，以工业大数据为贯穿主线，通过人工智能手段，构建商业洞察能力”这四大推动流程智能的关键能力。借助联想LeapIOT，化工企业可以对新建厂区上万台能源仪表数据分析、产线核心设备数据实时采集、监控，并利用LeapIOT系统中的人工智能模块对全量数据进行建模分析，最终实现工厂大型核心设备的健康度分析及预测、生产链路的工艺优化以及全厂区的能耗管理及优化，完成端到端的智能工厂建设。

7年深耕，筑就全球化工业互联网平台

能够针对不同细分领域打造行业解决方案，不仅得益于联想科技与制造双龙头的行业优势，还源于联想对大数据的提早布局和精耕深耕。

联想大数据业务始于2011年，至今已是第八个年头。在掌门人田日辉的带领下，联想大数据目前在全球拥有8个数据中心，2000多台服务器，300余人的研发团队，每天处理150亿条记录，30TB的实时数据，实现了对联想集团全球化管理、生产与运营体系的全方位立体支撑，并通过联想工业互联网平台和解决方案向行业客户赋能。可以说，联想不仅在制造业根基深厚，其对工业大数据的布局在行业内已是“先人一步”。

基于上述优势，联想于2016年正式向市场推出寓意“跨越”的Leap大数据产品家族，旨在帮助各行业客户采用大数据产品和技术，进行数据分析和业务应用，完全释放企业大数据资产的价值。在此基础上打造的联想工业互联网平台LeapAI.com，为传统制造业企业实现转型升级、“跨越式”迈入工业4.0时代提供一站式服务。

不仅如此，联想发起成立的“工业大数据产业应用联盟”，也在推动工业大数据技术在各个行业的深度融合与落地，为涵盖技术、平台、标准等多方面服务提供能力支撑体系发挥越来越重要的作用。作为一个全方位的产业智能生态平台，联盟将工业产业链条上下游企业串联在一起，共同发力推进工业企业大数据应用进程。

如果说，联想在工业大数据领域凭借先进的技术、开放的生态和优秀的产品落地能力，一直在引领行业，那么贵阳数博会则再一次见证了联想大数据的极速成长。相信在以联想为代表的一批中国企业的不懈努力下，中国制造业会更加快速地走向智能化的未来，让“中国智造”成为响彻全球的新名片！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215351-1.html

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