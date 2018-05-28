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以智能制造推动制造业由大变强

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-28 10:20

我国智能制造与发达国家相比仍有差距，在国际竞争中面临高端和低端两头挤压的压力，相关行业和企业还存在创新积极性不足、研发投入不够、结构不合理、可持续发展

当前，全球制造业正加快迈向数字化、智能化时代，智能制造制造业竞争力的影响越来越大。智能制造是指基于大数据、物联网等新一代信息技术与制造技术的集成，能够自主动态地适应制造环境变化，实现产品从设计制造到回收再利用全生命周期的高效化、优质化、绿色化、网络化、个性化的制造系统或者模式。智能制造作为制造业发展的重要方向，是我国培育经济增长新动能、建设制造强国的重要依托。近几年，我国智能制造产业门类和体系逐渐形成，研发经费和人力资源投入逐年提高，一些核心技术实现突破，出现了一批具有国际竞争力和影响力的智能制造行业和高科技企业。但是，我国智能制造与发达国家相比仍有差距，在国际竞争中面临高端和低端两头挤压的压力，相关行业和企业还存在创新积极性不足、研发投入不够、结构不合理、可持续发展能力不强等问题。

纵观世界经济发展史，每一次科技和产业革命在带来生产效率提高和生产方式变革的同时，也会为后发国家实现跨越发展提供重大机遇。能否抓住智能制造这一重大机遇，关系我国能否建成制造强国、实现“两个一百年”奋斗目标。我们要客观认识我国制造业存在的不足，坚持以推进智能制造为主攻方向，强化制造业基础能力，培育经济增长新动能，加快实现我国制造业由大变强的历史性跨越。

充分认识智能制造的意义，重塑发展理念。目前，我国传统制造业总体上处于转型升级的过渡阶段，相当多的企业在产业分工中处于中低端环节，但很多企业仍满足于低成本竞争，使用智能设备的动力不足。即使一些引入智能设备的企业，也仅停留在初级应用阶段。应充分认识智能制造对产业发展的颠覆性意义，树立以智能制造整合价值链和商业模式的理念，借助传感器、物联网、大数据、云计算等新技术，对原有生产技术和生产模式实施智能化改造，使其安上智能的“大脑”、接上互联网的“云端”，推进生产方式“智造”、产业形态再造、高端产业创造、商业模式改造，重塑制造业产业链、供应链和价值链，加快培育形成智能制造新模式，推动产业迈向中高端水平。

深化供给侧结构性改革，重构竞争优势。强化创新驱动，推动产、学、研、用协同创新，加快制定智能制造标准体系，开发并推广应用智能制造操作系统，研发具有自主知识产权的工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备等关键技术装备，全面提升智能制造的产业化水平。鼓励生产和商业模式创新，以消费者为中心，建立“需求定制+大数据营销+参与制造”的“产品+服务”新型生产和商业模式。支持企业建立平台生态圈，通过服务生态化、系统化和产品智能化，创造新的价值增值机会。培育自主品牌和骨干企业，集中资源重点培育一批自主创新能力强、主业突出、产品市场前景好、对产业带动作用大的企业。鼓励企业利用全球创新资源、拓展全球市场，打造强大的智能制造生态系统。完善企业内部价值链管理，增强企业智能化管理能力，建立高效的智能化运营系统。

健全多层次人力资源开发体系，强化人才支撑。完善学科布局，加强人才培养，推进智能教育发展。大力发展职业教育、继续教育、职业技能培训，健全培养机制，创新培养模式，培养和造就具有工匠精神的应用型人才。注重保护和弘扬企业家精神，建立科学的利益引导和风险分担机制，营造善待挫折、宽容失败的社会氛围，大力激发企业家投身智能制造的积极性和创造性。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215352-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:智能制造制造业

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