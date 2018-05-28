工业互联网让传统工业增加信息化发展“新动能”

工业互联网是一个全新的工业生态体系，能够实现传统产业的转型升级，实现制造工业和服务资源的连接，使传统工业增加了信息化发展的“新动能”。

图为王志勤发表演讲。朱林国 摄

什么是工业互联网？在中国信息通信研究院副院长王志勤看来，工业互联网是一个全新的工业生态体系，能够实现传统产业的转型升级，实现制造工业和服务资源的连接，使传统工业增加了信息化发展的“新动能”。

去年11月份，国务院印发了《关于深化互联网+先进制造业发展工业互联网的指导意见》，在此之后，国家和各个地方产业发展具有更加明晰的发展方向与战略部署。之后，在工信部指导下，包括联盟和企业紧锣密鼓积极推动整个工业互联网的发展。

27日上午的“工业互联网，产业新动能”高端对话上，王志勤以“我国工业互联网发展情况”为题作演讲。她表示，工业互联网适应于工业发展的转型升级，近期，国家提出来要实现质量的变革、效率的变革以及动力的变革。

首先，在质量变革过程中，工业互联网创新了很多新的模式、新的业态，是支撑实现质量变革的有力方式。在效率变革方面，实现了资源的优化。其次，在动力变革方面，工业互联网一直是实现网络强国和制造强国的重要抓手与结合点。对于工业互联网整个发展体系来说，包括三大元素：网络、平台和安全。

王志勤指出，在网络方面，要构建全产业链的、全价值链泛在深度互联的网络。同时，构建打造平台体系作为工业互联网的抓手。基于工业互联网发展的核心载体来说，可以实现大量工业数据的汇集，包括工业知识化和模块化，基于大数据包括人工智能的应用。在这样的体系之下，能创造出更多工业互联网的创新。

“安全是保障，在发展的同时，及早部署和考虑整个工业互联网的安全体系，”王志勤称，在安全防御、风险方面，需要及早地进行部署。此外，工业互联网发展还有很多工作需要务实推进。她表示，去年，探索实施了工业大数据的创新竞赛，今年，将举办第二届工业大数据的创新竞赛，包括主赛区和分赛区，接下来，将会有更大的规模和范围。

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