工业互联网展翅待高飞

工业互联网是互联网与制造业深度融合的产物，是以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键支撑，已成为各国抢占制造业竞争制高点的共同选择。

5月17日-19日，由江苏省委组织部、江苏省经信委联合举办的第148期领导干部（工业互联网发展）专题研究班开班。来自工信部、知名企业和高校的“大咖”们，围绕工业互联网发展的政策解读、实践探索、趋势分析等作专题报告。

工业互联网成各国竞争焦点

工信部电信研究院总工程师余晓晖说，工业互联网是互联网与制造业深度融合的产物，是以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键支撑，已成为各国抢占制造业竞争制高点的共同选择：美国提出“再工业化”，将软件、互联网、大数据等新技术与工业融合，颠覆制造企业生产服务方式作为发展重点；德国提出工业4.0战略，发布“数字化战略2025”；日本发布《科技创新综合战略2017》，提升人工智能、物联网、大数据等产业的竞争力……

“工业互联网平台正进入规模扩张的窗口期。” 工信部信息化与软件司副司长安筱鹏介绍，全球产业巨头们争相聚焦工业互联网领域，抢占新一轮产业竞争制高点――围绕“智能机器+云平台+工业APP”功能架构，整合“平台提供商+应用开发者+用户”生态资源。美国GE公司2015年8月推出首个工业互联网平台Predix，主要覆盖风电、航空等领域，集聚5万名开发者，已开发160种APP。

我国工业总产值占世界的25%，是工业互联网的最大市场，拥有“后发先至”的巨大潜力和市场优势。去年11月，国务院出台《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出“加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，推动工业互联网发展进入“快车道”。

制造业转型升级的关键支撑

目前，中国制造业面临一些“瓶颈”：制造成本上升，已接近美国；企业利润太低，产品处在中低端并缺少增值服务。制造企业希望通过与互联网融合降低成本，工业设备制造企业需要通过服务型制造增加利润，发展“工业互联网”成为必然选择。

“工业互联网是制造业转型升级的关键支撑。” 徐工集团董事长王民介绍说，2005年起，徐工对工程机械进行全生命周期管理，并逐渐建立信息工业互联网平台 Xrea ，目前覆盖机械、石化、建材、船舶、轨道交通、能源、畜牧业、军工等八大行业领域，入网设备超过46万台，年数据增长量1.1PB，开发115个工业APP，管理超过3000亿元资产，有力支撑徐工集团行业第一的发展地位。

“工业互联网是激发数据驱动的重要引擎。” 阿里巴巴集团副总裁刘松介绍，常州天合光能在光伏电池片生产质量的提升上遇到瓶颈，引入“阿里云ET工业大脑”后，通过物料数据、设备参数、MES系统数据等深度分析，识别出关键影响因素，优化设备参数，提升电池片质量，A品率一举提升7%，年综合效益提高近2亿元。

江苏推动制造业高质量发展

“就江苏而言，发展工业互联网是推动制造业高质量发展的重要举措。”副省长马秋林说。

我省在工业互联网领域的发展尚在探索期，缺少有较大影响力的工业互联网平台。对标找差，近年来，江苏陆续出台《省政府办公厅关于推进制造业与互联网融合发展的实施意见》《江苏省企业互联网化提升计划》等文件，促进互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。

省经信委副主任胡学同说，发展工业互联网，还需在加强平台建设、加强推广应用、构建创新体系、加强产业支撑、优化发展环境等5方面进一步发力。下一步，江苏将通过强化工业互联网平台体系建设，强化工业互联网支撑体系、服务体系建设，力争到2020年，建设20个在国内有较大影响力的工业互联网平台、30个行业级工业互联网示范平台，初步形成工业互联网平台体系。到2025年，建成2-3个达到国际先进水平的工业互联网平台，实现工业互联网平台在重点行业全覆盖，规上企业工业互联网应用覆盖率超九成。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215355-1.html

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