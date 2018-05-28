高通将会面中国监管机构 推动恩智浦收购交易获批

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月28日消息，据三名知情人士称，本周高通将在北京与中国的反垄断监管官员会面，旨在推动它拟以440亿美元收购恩智浦半导体（NXP Semiconductors）的交易获批。

由于中美贸易关系日趋紧张，这场收购一直悬而未决。知情人士称，能否获批将取决于更广泛的双边谈判进展。按规定所需的全球九家监管机构中，这笔交易已获得了其中八家的同意，唯独尚未获得中国监管机构的批准。

知情人士还透露，高通很可能会在美国商务部长威尔伯・罗斯（Wilbur Ross）周六抵达中国之前与中国监管机构会晤。美国与中国贸易陷入紧张局势，双方均提出了向对方征收数百亿美元的关税。不过，最近这一局势已出现缓解迹象，因此高通对这一收购案持“谨慎乐观”的态度。

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