从零起步到冲刺百亿，这家光伏企业凭什么？

仅仅用了不到5年的时间，从零起步到冲刺百亿，我们不禁要问，这家年轻的公司到底凭什么？通威究竟拥有怎样的秘诀和土壤，才能培育出这样一家领跑光伏行业的“独

5月27日， SNEC各大参展商仍在紧张布展中，尚未开展，光伏龙头企业通威太阳能却早已是大动作不断，吸引了全球光伏行业的目光和媒体的广泛关注。5月22日，通威太阳能与上海微系统所、三峡资本正式签订硅基异质结SHJ太阳能电池产业化战略合作协议，由三方共同合作研发成功最高效的硅基异质结SHJ太阳能电池成功应用在由通威自主研发的超高效叠瓦组件上，经成都国家光伏产品质量监督检验中心检测认证，其正面发电输出功率高达442W，组件转换效率高达21．7％， 一举突破业界72版型组件功率的世界纪录，成为国家“技术领跑者”中的技术领先者。

回顾通威太阳能5年发展历程，自2013年通威深度切入太阳能电池片领域以来，背靠通威集团的强大资金、科研、管理等优势，通威太阳能从零起步，创造了一个又一个行业纪录。无论是举世瞩目的“通威速度”、“成都速度”、“全球速度”，还是在全行业树立智能制造标杆；无论是一跃成为全球产能和出货量最大、利润最高、成本最低、盈利能力最强的电池片生产企业，还是成都双流、安徽合肥两大新项目扩产建设如火如荼、高效推进，通威在新能源领域的宏伟布局已经跃然眼前。

随着两大新项目在今年下半年的相继竣工投产，通威太阳能产能将进一步提升至12GW，产值突破百亿指日可待，从而正式迈入全球光伏行业的“百亿俱乐部”。仅仅用了不到5年的时间，从零起步到冲刺百亿，我们不禁要问，这家年轻的公司到底凭什么？通威究竟拥有怎样的秘诀和土壤，才能培育出这样一家领跑光伏行业的“独角兽”？

通威太阳能、上海微系统所、三峡资本战略合作协议签约仪式现场

每天进步1％

十一届全国政协常委、全国人大代表、通威集团董事局刘汉元主席曾经说过：“如果成功是偶然，那么失败就是必然。”从细节出发，从小处着手，关注每一个环节，重视每一个微小的进步，让每一次提升都变成必然，再把这些必然复合叠加，从而实现产能规模、成本控制、管理水平、团队素质均领跑全球，赋予了通威太阳能超强的行业竞争力。

成功是有逻辑的。早在2014年，刘汉元主席就曾指出：“在很长时间里，我们很难理解为何一个伟大的公司可以快速发展，而一个不太好的公司会被迅速边缘化，后来我们从数学的角度找到了答案，每天进步1％，一年以后就是原来的38倍，反过来如果每年退步1％，365天后只有第一天的0．025％的规模。”

通威太阳能成功的逻辑，在于笃信“每天进步1％”的科学论断。凡事从小处着眼，已经深入这个企业的血脉。通威太阳能夜班员工常常在深夜遇到前来检查的通威太阳能董事长谢毅，不是大张旗鼓地例行检查，而是一个人悄悄在车间里明察暗访。谢毅要看的，是员工不经意间流露出的行为举止和每一个生产细节。

正是对每个环节、每个细节的严苛，日复一日、年复一年的累积，通威太阳能才能在不断地提升中，达成自我超越，步步靠近极致。在产能利用率在100％―120％的情况下，通威太阳能电池片转换效率、A级品率、封装损失率、碎片率等技术指标始终保持行业领先水平。2017年，通威太阳能电池产能仅占全球产能的4％，但利润却占全球电池片行业的80％以上，继续保持全球电池环节利润第1，市占率第1，生产指标第1。公司成立至今，实现连续5年重大安全0事故，重大环保0事故。

这就是通威太阳能的成功逻辑，专注于每一个细节，要求生产管理的各个环节每天进步1％，时刻追求精益求精，追求行业的最高标准。

时间只是土壤，行动才是养分

在竞争激烈的光伏行业，所有的原地踏步，对于企业来说都是灭顶之灾。每天进步1％，既是对每一次进步的肯定，更是对中流击水，奋楫者进的最好诠释。刘汉元主席曾经指出，未来没有留给今天的每一个生产经营参与者全部生存下去的机会，只留给了优秀者、领先者、佼佼者发展下去的机会。

如何应对这种压力？在通威太阳能，执行力永远放在第一位。每一个通威太阳能的人，在工作中遇到任何问题，绝不是千方百计去找理由、找借口，而是千方百计地去解决问题。员工的责任，不是投诉和抱怨，而是解决和执行。在刘汉元主席看来：“时间只是土壤，行动才是自己的养分。只有勤于给自己施肥，你才会茁壮成长。”这既是通威太阳能面对竞争压力时的强势回应，同时也是为什么不管行业处在何种“新常态”，我们依然能够看到，通威太阳能的团队走到哪里就能打到哪里，走到哪里就能执行到哪里！

通威太阳能智能制造生产线

三个“决定”的力量

在通威36年的稳健快速发展历程中，刘汉元主席曾多次提醒通威人，决策环节需要稳健，但在决策之后经营执行的具体操作中，快永远是必需的，必须紧贴市场，快速反应。没有了速度，一切企业、组织都将不复存在。兵贵神速、高效执行，是一个成功企业必备的素质。

对于任何一个通威人来说，“细节决定成败，速度决定生死，效率决定效益”的三个“决定”，一定熟稔于心。它充分彰显了刘汉元主席对“速度”的深刻理解。

快速、高效，本来就是光伏行业和光伏产品的物理属性，任何人都不可能让它慢下来，从事这个行业，只能选择是适应它。市场总是正确和伟大的，企业只有快速反应、紧贴市场，才不会被市场抛弃。

在这样的理论指导下，通威太阳能始终做到“坚持直面市场挑战不动摇、坚持自我批评不动摇、坚持每天进步1％不动摇”。短短5年之内，公司一跃成为全球电池片领域出货量最大、利润最高、成本最低的光伏企业，并非偶然。“速度”二字，从始至终地贯彻到通威太阳能发展过程中的每一个环节。2017年9月20日，通威太阳能成都生产基地二期2GW项目，仅用7个月就建成投产，并打造了全球首条工业4．0高效电池生产线，又一次刷新了“通威速度”、“成都速度”、“全球速度”。2018年，随着成都双流、安徽合肥新项目的陆续建成，将进一步巩固和提升通威太阳能在电池片领域的世界级龙头地位，同时也标志着通威向着打造世界级清洁能源公司的目标稳步迈进。

坚持直面市场不动摇，坚持自我批判不动摇，坚持每天进步1％不动摇，这是通威太阳能这5年高速发展所彰显出的态度，同时也是通威太阳能从零起步、剑指百亿的根基所在。

汽车电动化、能源消费电力化、电力生产清洁化是未来世界能源发展的大趋势，而这种新的需求将催生出一个千亿级战略新兴产业和与之相关的新兴市场。过去10年，中国光伏产业实现了从一路追赶、齐头并进到全面超越的华丽转身。目前，中国光伏产业已牢牢占据全球70％以上的市场份额，且在技术、规模、成本上全球领先，从以前的“两头在外”到现在很多国家光伏系统、组件依赖中国制造，可以说，中国已经牢牢执住全球光伏产业发展的牛耳，其影响力甚至超越了中国高铁在全球的影响力。

随着通威太阳能成都双流、安徽合肥两地新项目的快速推进，通威太阳能必将继续引领光伏行业智能制造发展，继续推动光伏发电成本不断下降，同时带动产业链上、下游高效协同发展，推进全球能源革命进程，不断贡献力量。

在中国光伏行业呈现出爆发式增长的风口之上，通威太阳能的百亿蓝图已经初露峥嵘！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215360-1.html

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