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青海海南州累计光伏装机量4445兆瓦

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-28 12:18

青海省海南藏族自治州以列入全国新能源示范城市为契机，大力推进生态光伏园区建设，使新型清洁能源成为全州优势产业。

青海省海南藏族自治州以列入全国新能源示范城市为契机，大力推进生态光伏园区建设，使新型清洁能源成为全州优势产业。

塔拉滩是海南州共和盆地的重要组成部分，但由于干旱少雨，是三江源区受风沙危害严重的生态脆弱区。近年来，为改善塔拉滩环境状况，海南州大力发展太阳能与生态环境建设紧密结合的新能源产业。

位于一塔拉光伏发电园区内的招商新能源青海共和光伏电站，占地面积470公顷，由20兆瓦、50兆瓦、100兆瓦、30兆瓦四期组成，于2013年投产并网发电。招商新能源青海共和光伏电站安全技术主管赵金云介绍：“4座电站平均年发电量约为3．1亿千瓦时，可供约21万户普通家庭使用一年。”

同样是在荒漠化草场上建立起来的华能共和光伏发电有限公司，到目前装机容量已经达120兆瓦，今年前五个月发电量已达8000万千瓦时。

清洁能源的光伏产业建设，不但带来取之不尽的能源，还对当地的生态保护起到了一定的保护作用。华能共和光伏发电有限公司共和站站长邓安洲说：“光伏发电是新兴能源，建设这个光伏项目之后，对当地的环境起到了一个防风固沙的作用。”

通过招商引资，海南州先后引进41家企业入驻太阳能生态发电园区。截至目前，全州光能发电总装机容量，累计达到4445兆瓦，建成并网光能发电总装机达到3405兆瓦，年平均发电量达60亿千瓦时。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215361-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:新能源光伏装机

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