限塑令十年效果显著 外卖包装有待绿色化

根据关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知，2008年6月1日起，全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0．025毫米的塑料袋，所有超市、商

有这样两道选择题，你能答对吗？问题一：据国家邮政局报告，2016年全国快递行业消耗塑料袋约（ ）个――A．14．7万，B．147万，C．147亿。

问题二：据公开数据，国内三大外卖平台日订单量2000万左右，1单至少1个塑料袋。按每袋0．06平方米估算，每天消耗塑料袋可铺满（ ）个足球场――A．16．8，B．168，C．1680。

根据关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知，2008年6月1日起，全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0．025毫米的塑料袋，所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料袋有偿使用制度。

10年过去，“限塑令”实施效果如何？互联网兴起，外卖快递领域成为塑料袋使用大户，实际情况怎样？10年前强调的线下商品零售场所，限塑令推行顺利吗？记者展开调查。

大型商超：使用量明显下降，替代品增加

“请问您需要塑料袋吗？”在广西南宁华润万家超市东葛店，顾客结账时，收银员都会问一句。“不用了。”一位老人一边说，一边掏出折成几折的布袋。

工作日下午，超市购物的多是老年人，记者观察近10分钟，20多名顾客付款离开，只有2名购买塑料袋。收银台有3种塑料袋，承重6公斤、8公斤和10公斤，价格分别为0．2元、0．3元和0．4元，袋上印有执行标准、规格、环保提示、生产单位等。超市客服副总经理张顶新介绍，每天客流量约5000人次，销售塑料袋1000个。

限塑令在商超、药店执行情况良好，全市各大超市、商场塑料袋销售量明显下降，收费塑料袋使用量比限塑前减少近七成，南宁市工商部门市场规范管理科有关负责人说。

在吉林长春欧亚春城超市，除了可降解塑料袋，还提供了多款布袋、纸盒、纸袋、编织筐等。副总经理李建鑫介绍，2016年销售了7．8万个布袋，44．4万多个可降解塑料袋；2017年销售10万多个布袋，约40．5万个可降解塑料袋，塑料袋销售量减少近4万个，消费者更多选择耐用的布袋。

吉林省发改委有关负责人介绍，2015年起禁止生产、销售、提供一次性不可降解塑料购物袋、塑料餐具，吉林在全国第一个全面禁塑。如今，全省大型商超可降解塑料产品替换率达90％，市场供应主渠道已形成。

国家发改委数据显示，限塑以来至2016年，全国商超塑料袋使用量普遍减少2／3以上，累计减少塑料购物袋140万吨左右，相当于减排二氧化碳近3000万吨。

小摊贩：超薄塑料袋大多免费提供，禁而难绝

限塑令要求，商品零售场所必须对塑料袋明码标价，不得无偿提供或将塑料袋价款隐含在商品总价内合并收取。但在一些场所，现实不容乐观。

“每晚都有人来卖塑料袋，这种薄的我一般买5捆，每捆1元共30个，第二天几乎都用光。限塑令之后，厚袋子更贵了，我们要多花一些钱，但不会向顾客收塑料袋钱。”南宁某农贸市场一位摊主说。

记者看到，商贩都备有塑料袋，超薄的占多数。顾客买菜时，摊主会主动套袋，有顾客接过袋子掂量一下，觉得袋子薄，还让摊主多套一个。有骑车来的，为了袋子挂在车把上牢靠，也会要求多套一两个。

与市场两街之隔的小巷里，几个商贩在摆摊。一位卖水果的商贩展示了3种塑料袋，“这是能装10斤的，这是能装8斤的，都是9元3捆，这种薄的9元6捆。”薄塑料袋上没有任何标识。

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