富士康申购大结局：BAT、汇金携16家名企入局

20家大型企业集团加入郭台铭在A股的豪华“朋友圈”，获得战略配售资格，其中BAT三家互联网巨头均在列，此外中央汇金、中车、中铁、招商局等大型国企、央企也在列

5月27日下午，备受期待的富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）IPO发行结果终于出炉。

除了中小投资者可以查询自己中签结果外，战略配售的最终名单也浮出水面。

20家大型企业集团加入郭台铭在A股的豪华“朋友圈”，获得战略配售资格，其中BAT三家互联网巨头均在列，此外中央汇金、中车、中铁、招商局等大型国企、央企也在列，国资获配数量占比过半。

当然，最惊艳的是网下配售结果。你猜谁是最大赢家？

工业富联IPO发行结果中，有哪些看点？

看点一：20家知名企业进入战略配售名单，国资占比过半，BAT互联网三巨头均在列。

看点二：网下产生2794个有效报价配售名额，其中14名未参与网下申购。

看点三：回拨后网上中签号码共100．61万个，比回拨前约增加60万个。

看点一：BAT进入战略配售名单，自愿锁定36个月

在本次工业富联IPO过程中，引入战略配售一直是市场关注的焦点。在此前招股意向书中，富士康披露了其选择战略配售对象的几大标准：

战略投资者的选择主要包括具有良好市场声誉和市场影响力，代表公众利益的投资者；

大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者；

与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。

业内人士表示，工业富联战配投资者的入围标准首先考量与工业互联网业务能否形成战略协同效应，合作提供软硬结合、虚实结合的科技服务解决方案，互补于富士康擅长的“硬”和“实”，代表“软”和“虚”的互联网公司顺理成章成为优先选择的对象。

从发行结果来看，共有20家知名企业及投资机构进入了战略配售名单，其中阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网巨头全部在列，此外上海国投、中央汇金、中国铁路、中国国有企业结构调整基金、中国人寿、新华资管、招商局、幸福人寿、中车集团、华融、国投、一汽、鞍钢、中国移动、东方明珠新媒体、同方集团、义乌和谐锦弘等知名企业也都通过直接投资或旗下投资主体对工业富联进行了战略投资。

在所有战略配售名单中，上海国投协力发展股权投资基金获配股数最高，为7254．9万股，以13．77元的发行价计算，总投资额折合人民币约为10亿元，在锁定期设置方面，上述股票50％锁定12个月，50％锁定18个月。

BAT三家每家获配股数均为2178．6万股，折合投资金额每家约3亿元人民币，上述股票全部的锁定期为36个月。

看点二：有14名网下投资者未参与最终申购

除了战略配售，工业富联此次网下申购于5月24日结束。经核查确认，1984家网下投资者管理的2794个有效报价配售对象中，有14名有效报价配售对象最终没有参与网下申购。其余2780个有效报价配售对象参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下：

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215363-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm