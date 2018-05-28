一周智能制造事件汇总：腾讯再发力智能制造 发布工业互联网助力平台

5月24日，在2018腾讯“云+未来”峰会的“工业+能源”分论坛上，腾讯云正式发布 “工业互联网助力平台”。据悉，该平台是腾讯助力“中国制造2025”，腾讯云服务于

工业互联网2018工作计划将出台

5月27日上午，“2018中国国际大数据产业博览会”活动之一的“工业互联网”高端对话在贵阳举行。会上，中国信息通信研究院副院长王志勤表示，为深入贯彻实施国务院印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，工业互联网专项工作组已对工信部组织编制的《工业互联网发展三年行动计划（2018~2020年）》《工业互联网2018年工作计划》进行了审议，将于近期出台。《工业互联网平台建设及推广工程实施指南（2018-2020年）》《工业互联网标准体系指南》《工业互联网平台评价指南》《工业互联网安全指导意见》等相关配套文件也正在加紧研究制定中，将提供更为精准化的实操性文件与方案。

沈阳加快智能制造基础设施建设，到2020年完成100条智能化生产线升级改造

日前，沈阳市国家大数据综合试验区建设三年行动计划(2018-2020年)已经正式印发。沈阳市将加快智能制造基础设施建设、实施企业上云计划，通过工业互联网快速发展推动传统产业转型升级。目前，中德(沈阳)高端装备制造产业园已经在沈阳市率先启动5G园区网络规划建设；到2020年，全市将基本完成面向工业互联网的固定宽带网络和移动网络的改造和建设，推动建设10家智能工厂、20个数字车间，完成100条智能化生产线的升级改造，带动300家企业上云。

2018世界制造业大会在合肥开幕

2018世界制造业大会和2018中国国际徽商大会25日在合肥开幕。本次大会由全球中小企业联盟、联合国工业发展组织、中国人民对外友好协会、安徽省人民政府联合主办，以“创新驱动 制造引领 拥抱世界新工业革命”为主题。

本次大会设置了综合展、国际智能制造展、国内智能制造展、安徽进出口商品精品展、金融服务业展、安徽人力资源展等6大展区。综合展甄选出全球制造业领域最新代表成果，包括量子通信、人造太阳、稳态强磁场、世界最薄触控玻璃、轨道交通复兴号缩放模型等。国际智能制造展重点展示德国、美国、以色列、韩国等国家27家高端制造企业最新技术和产品。国内智能制造展的智能综合展和5个主题产业展充分展现了我国制造业最新成就。

第20届大连国际工业博览会启幕，展示智能制造新势力

5月24日，第20届大连国际工业博览会在辽宁大连开幕。聚焦“智能制造”，关注工业转型升级，成为本届盛会上的“最强音”。作为中国东北地区较具规模和影响力的工业展会，本届大连国际工业博览会以“合作、创新、智能”为主题，展出面积达40000平方米，吸引了来自国内20个省、市、自治区，以及德国、美国、日本等国家和地区的近千家知名机器人和高端智能装备企业参展。

此次工博会由大连市人民政府主办，大连华展展览服务有限公司承办，将持续3天。

重庆理工成立清研理工科技园，校企协作培育智能制造企业

5月26日，中国（重庆）汽车、智能制造产业高峰论坛暨清研理工科技园发布会举行。清华大学苏州汽车研究院与重庆理工大学合作成立的清研理工科技园预计未来园区将汇集200家以上专业企业，涵盖产业链上下游，预计10年内有望创造产值超过千亿元，培育至少10家主板，30家新三板上市公司。

据介绍，由清华大学苏州汽车研究院与重庆理工大学顶级行业资源注入构成的清研理工科技园位于重庆高新技术开发区含谷高端装备制造园。这个园区将围绕智能设备、新能源与智能网联汽车等产业方向，打造完善的创新型科技产业园生态。园区每年将为入驻企业提供4次以上的技术研发支持、清研资本专业的投融资服务等，助推入驻企业越来越强。

腾讯云工业互联网助力平台发布 推动制造业“数字化”蝶变

5月24日，在2018腾讯“云+未来”峰会的“工业+能源”分论坛上，腾讯云正式发布 “工业互联网助力平台”。据悉，该平台是腾讯助力“中国制造2025”，腾讯云服务于工业的能力开放平台。通过提供可靠、安全的基础设施，丰富的PaaS中间件，微服务开发框架及强大的AI人工智能平台，帮助工业企业构建自己的工业互联网平台，助力企业提质、增效、降本、节能、协同。

此次发布的“腾讯云工业互联网助力平台”，是腾讯云科技能力的体现，具有5大优势服务，如“腾讯云物联网平台”可以实现“设备端―云端―用户应用端”的双向通信，以及设备快速入网，并可以实现云端管理，海量设备数据的存储、计算以及智能分析；“腾讯云基础设施平台”可支持公有云、私有云、混合云多种部署方式，支持海量设备对接；“腾讯云工业互联网中台”可实现数据分析与数据挖掘，无需购买服务器即可快速部署服务，并帮助企业实现运维一体化管理；“腾讯云工业应用支撑平台”则具有企业微信、影音智能等服务。

总投资35亿的HIT电池智能制造基地将落户嘉兴秀洲

5月25日，2018国际光伏前沿技术高峰论坛在嘉兴召开，旨在共同研讨光伏行业最新发展趋势、异质结电池最前沿的技术及发展方向，整合全球高端创新资源，助力产业发展，提升嘉兴在光伏领域的知名度与影响力。

会上，嘉兴秀洲高新区管委会与中国电子彩虹集团有限公司签署了总投资达35亿元的新能源产业智能制造基地项目。该项目落户于嘉兴秀洲高新区光伏小镇，将以2GW高效异质结电池项目为主导，建设全球晶硅电池量产效率最高、异质结电池产能规模最大、电池制造成本最具竞争力以及异质结电池装备水平智能化程度最高的生产基地。

中集与大族激光再度联手 智能制造合作升级

5月25日，中集集团与大族激光签署《战略合作协议》，双方相约在前期的合作基础上，进一步提升战略合作伙伴关系。

本次战略协议中，中集邀请大族激光深度参与其制造升级项目。目前中集集装箱、车辆、能源化工等主营业务板块正以“龙腾计划”、“灯塔计划”、“梦六计划”等项目开展制造业的全面升级，以自动化、柔性化、数字化生产提升生产效率，降低人工成本，提升产品质量。大族激光的自动化激光切割、焊接等装备及解决方案将很好地为中集提供技术支持。

另外，中集的车辆业务与大族激光已开始正式的项目合作，中集车辆在深圳、东莞、芜湖、驻马店、西安、梁山的工厂已订购了大族激光智能装备集团数套光纤激光切割机和数条激光切割柔性生产线，以帮助中集车辆在东莞已建设成功的先进制造模式“灯塔工厂”，复制并升级到其他工厂。中集集团其他的板块与大族激光的一系列具体项目合作也正在洽谈中。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215364-1.html

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