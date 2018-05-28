3D打

展会现场，就有一块骨科植入体，经过3D打印出来，能够在骨科使用植入身体，成为身体的组成部分。

很多人都经历过挂号、等待、检验等环节的繁琐，尤其是家有宝宝的因为孩子反复生病而来回奔波于医院，更让全家人都疲惫不堪。在2018世界制造业大会上，健康服务之变的展示成为热门。未来的医疗服务可以直接将家庭和医院联接，个人健康数据直接上传个人健康档案，预约就可以实现治疗。

智慧医院每台导医机器人日均交互一千多次

在滨湖智慧医院门诊大厅，6台科大讯飞导诊机器人晓医在这里为来往的就医患者提供导诊导医服务。除了拥有超高颜值，晓医还拥有智慧的头脑，对于医院所有科室的位置、门诊大楼地图、219个常见病和症状对应的科室信息、51个常见问询知识，晓医都能对答如流。

目前，导诊导医机器人很忙碌，日均交互次数已达到1000多次每台。门诊语音电子病历在口腔科达到500份/周。如今，智慧医院应用已上线近百家医院。

一颗种植牙治疗价格可降低几千元

展会上，很多企业非常重视健康产品的开发，尽力打造健康平台，将身体检查和治疗简单化。邵氏华艾是此次医疗健康最大的站台，一台康复机器人吸引了一些厂商的关注，这台康复机器人，可以联合利用视觉和听觉的反馈让康复者主动或者被动的进行高频率训练，从而改善患者的站立以及步行能力。

北京云量互动科技有限公司就带来了智能医疗柜，这个医疗柜可以解决管理特定药品或试剂存在的效率低、浪费多、规范差以及药品流失等管理问题。使用时，可以语音识别取药，也可以人脸识别开锁。

“以前CT机比较贵，一般私立医院都用不起，我们的产品将CT机价格便宜一半以上，而且是中国首台医疗CBCT，具有完全自主知识产权。”合肥美亚光电技术股份有限公司市场部部长阮荣超告诉记者，很多人担心CT机的辐射问题，其实，他们的产品使用脉冲冲摄源，每次使用的辐射相当于从合肥到北京坐了一次飞机的剂量，而儿童还可以降低剂量。

阮荣超表示，很多私立医院引进用于口腔、种植牙的治疗，可以拍摄局部高清CT，机器价格的降低让一颗种植牙的价格从以往的一万多元降低到了现在的六七千元左右。

3D打印技术让关节肢体“复制再造”

3D打印骨骼模型、3D打印器官骨骼模型、3D打印人工关节、3D打印颈椎……3D打印已在医疗应用领域获得很多突破，已成为一项受到广泛关注的技术，尤其是打印假肢、打印各科支具的技术，成为很多残疾患者的福音。在义肢定制方面，3D打印技术凭借“复制再造能力”拥有不俗的表现。3D打印技术基于数字化制造模式，以1:1复制患者截肢部分，为截肢患者定制完美契合的假肢。

展会现场，就有一块骨科植入体，经过3D打印出来，能够在骨科使用植入身体，成为身体的组成部分。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215365-1.html

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