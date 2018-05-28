华为胡厚：在全球数字化浪潮中 欧洲不进则退

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月28日消息，近日，华为轮值董事长胡厚受邀参加了欧洲商业峰会并发言。胡厚认为在全球数字化浪潮中，欧洲面临不进则退的局面。因此，他建议欧洲鼓励行业对数字技术的应用，华为将积极参与数字基础设施建设，协助运营商及各行业数字化转型。

据预测，传统制造业产品和服务的数字化转型将在2015-2020年期间为欧洲增加超过1100亿欧元的年收入。

胡厚认为，欧洲数字化已经到来，并为政府、企业及个人带了数字化便利及持续增长动力。同时，他指出，在全球数字化浪潮中，欧洲面临不进则退的局面。

5G、光纤、云计算和物联网是数字化转型的关键技术。然而，欧洲运营商在未来数字基础设施投资回报及周期上，都面临较大的挑战。这需要多方共同努力让投资的价值最大化，营造有利的投资环境。

“作为技术提供者，华为持续技术创新帮助运营商提高网络效率和价值。”同时，胡厚指出，“通过与欧洲所有主流运营商合作，我们识别了他们面临的两大挑战：一个在天上需要更多的频谱资源，一个在地下需要有更多的光纤网络，这两块要有更友好的政策推动发展。通过加快5G频谱发放，共享基础设施等举措，政府可激发运营商在下一代接入网络的投资，从而解决这些挑战。”

最后，胡厚建议欧洲鼓励行业对数字技术的应用。在行业数字化方面，欧洲的部分行业已经走在全球前列。迅达，DHL和沃达丰等公司已经采用了物联网和云计算等数字技术来扩大其业务范围并提高其数字竞争力。“通过提升企业和民众的数字意识，成立更多行业联盟，鼓励跨部门、跨领域合作，加速行业应用，让数字基础设施发挥价值，让欧洲把握到数字化发展机遇。”

华为在欧洲运营18年，员工数超过11000人。“作为欧洲数字化议程主要参与者，华为将继续积极参与数字基础设施建设，协助运营商及各行业数字化转型，发展数字化生态，与高校和研究机构合作，共同助力欧洲数字化转型。”胡厚表示。（静静）

以下为胡厚演讲全文：

今天，全球正进入数字化发展的快车道。我们看到巨大的发展机遇及挑战。我相信，凭借强大的工业基础、顶尖的基础研究、先进的治理理念，欧洲有望引领数字化发展。

数字化欧洲已经到来

在数字化转型中，率先垂范很关键。如果政府先行先试，行业就会紧随其后。所有的解决方案都是在尝试和创新中找到的。

爱沙尼亚就是先行先试的代表。目前，爱沙尼亚99%的公共服务是在线服务。你可以通过手机申请爱沙尼亚居住权。如果你获得了数字身份，就可以在线开办公司，5分钟内完成纳税申报。是不是方便的超乎了想象？通过数字化，爱沙尼亚政府为每位公民提供了巨大的发展机会，并在世行营商环境排名中名列第12位。

有些人可能会说，“爱沙尼亚只不过是一个小国家，他们的解决方案不能大规模复制。”国家大小确实是个挑战，但愿景更为关键。早在很多年前，爱沙尼亚就树立了远大的目标，所以有了今天的数字化成就。

我们再来看看行业数字化的进步。一提到“品牌欧洲”，人们首先会想到欧洲卓越的技术。的确，全球最好的基础研究源于欧洲，这不仅提升了人们的生活质量，也提升了本地区的商业活力。

? 几个月前，我了解到德国电信和英国科学家合作开展了一个非常有意思的项目。2016年，他们开发了一款很有趣的游戏“航海英雄”。在游戏中，你可以在海洋中探险，寻找有趣的怪物。

这款应用的初衷是推动痴呆症研究。每2分钟的游戏就可为科学家提供5小时人类行为相关的实验数据，基于300万个用户的参与，目前科学家已得到了大约1.2万年的研究数据。堪称历史上最大型的痴呆症研究。

这就是欧洲创新。华为已经在欧洲运营了18年,我们欣喜地看到欧洲在数字基础设施、应用和创新领域不断取得进步。

? 在欧盟，人人拥有宽带，平均网速在不断提升。超过40%的农村家庭可接入下一代网络，仅一年内就增长了10个百分点。

? 应用经济如在线购物、金融科技、体育和教育应用蓬勃发展。

这些进步都与欧盟强烈的共同愿景密不可分。“地平线2020”是全球最大的公共资助项目，所有欧盟成员国都设定了挑战的联接目标，并取得了显著成果。

因此，如果有人说数字化欧洲即将到来，我不赞同，因为数字化欧洲已经到来。

欧洲数字化进展显著，我们同时也应该认识到，其他地区的数字化步伐正在加速。作为欧洲数字生态的忠实合作伙伴，我相信欧洲能够做的更好并持续引领全球数字化发展。

让天上有频谱，让地下有光纤下面我们来谈谈未来数字基础设施。从技术角度看，5G、光纤、云计算和物联网是数字化转型的关键技术。

然而，未来数字基础设施无论从投资回报还是投资周期来看，都面临实实在在的挑战。这需要多方共同努力。作为技术提供方，华为通过技术创新，帮助运营商最大化基础设施的投资回报。同时，欧盟和各国政府还应该使用政策工具，帮助电信运营商解决他们在投资方面面临的挑战，营造有利于投资的环境。

基于与欧洲所有主流运营商合作，我们识别了他们面临的两大挑战：一个在天上需要更多的频谱资源，一个在地下需要有更多的光纤网络，这两块需要有更友好的政策推动发展。

? 让天上有频谱。目前，在天上，运营商缺少5G所需的频谱资源。要在5G领域获得领先地位，欧洲需要快速采取行动，协调、发放更多频谱。

? 让地下有光纤。目前，在地下，运营商需要铺设更多光纤，因此需要金融和政策方面的支持。如果我们可以更好地共享基础设施，就能够帮助运营商降低成本、加快光纤部署进度。

目前，我们没有针对这两个问题的答案，但我相信，我们能够一起找到解决方案。

加速行业应用正当时

强大的基础设施将为欧洲每个人提供数字能力支持，但我们仍需培育更多需求。这意味着要提升企业和民众的数字意识，开发更多行业应用，创造令人心动的新价值。

? 我想分享一个迅达电梯的例子。迅达电梯已有近150年的历史，他们正在使用领先的边缘计算和物联网平台连接数百万部电梯。通过分析设备振动，能耗和温度数据，迅达电梯预防性智能维护，由此业务中断降低90%，运维成本降低50%。

这还仅仅是一个行业的一个应用。在非常多的其他传统行业，我们也看到了欧洲数字化创新的优秀案例。例如：

? 巴黎歌剧院使用数字平台推动艺术传播和教育发展。

? 传统酿酒师也在探索如何借助物联网解决方案减少水资源浪费，让葡萄保鲜。

这些都是激动人心的进步，但是我们也要正视两个现实情况：

? 仅20%的欧洲企业使用电子商务或云计算技术。

? 不到2%的欧洲企业使用数字技术进行产品或流程创新。

欧洲拥有令人骄傲的、强大的工业基础。我们要携起手来，共同提升人们对数字技术的感知，展示数字技术如何增强能力、提升质量，并放大传统技能的价值。建立跨产业行业联盟就是一个积极的举措。5G是实现工业4.0的关键技术。慕尼黑的5G垂直行业加速器是一个推动5G创新的好例子。

数字化欧洲已经到来。我们应该为已经取得的成就感到自豪，让我们加倍努力巩固欧洲的优势。谢谢大家。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215366-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm