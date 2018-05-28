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海内外并举，多单晶并重 协鑫集成发布多款高效组件产品

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科技传媒网 SOLARZOOM光伏亿家 2018-05-28 15:06

据协鑫集成CTO张淳在发布会上介绍，叠加MBB技术后，该系列产品实现了电池效率提升2％，组件功率增加30W；双面双玻系列MBB双片产品实现了双面发电收益倍增，工艺

5月27日，全球光伏组件领军企业协鑫集成科技股份有限公司（下称协鑫集成）在上海隆重举行“鑫科技，新价值”超高效300W＋系列新品发布会，4款MBB新品多单晶高效组件正式亮相，并同期发布了公司多单晶并举、海内外并重的市场战略规划。

本次发布的“超高效300W＋系列新品”分为单双玻两个系列，均包含多、单晶组件产品，具备超高效、高可靠性、高适用性等特点。其中单玻系列MBB多晶组件量产功率达305W，为全球量产效率最高的多晶常规版型组件，单晶组件功率也达315W，比应用领跑者满分功率还高出10W。

据协鑫集成CTO张淳在发布会上介绍，叠加MBB技术后，该系列产品实现了电池效率提升2％，组件功率增加30W；双面双玻系列MBB双片产品实现了双面发电收益倍增，工艺升级后组件品质更优，多单晶组件功率均超过应用领跑者满分指标。

而发布的组件还不是协鑫集成功率最高的产品，据张淳介绍，协鑫集成在本月已携技术领跑者满分组件参与了长治、铜川两个技术术领跑者基地的招标。

协鑫集成总裁罗鑫表示，在持续降低成本的同时，如何提高效率成为行业发展方向和探讨热点。在国内领跑者项目的带动下，多晶黑硅PERC、单晶PERC、N型单晶等新型技术和差异化产品占比逐年提升，显示了技术革新驱动力和行业发展的活力。

罗鑫进一步表示，当前光伏市场增长总体趋于稳定，成熟市场新增空间有限，海外新兴市场快速崛起；同时，科技进步促使光伏发电效率更高、成本更低，产品趋向多单晶新技术同步发展；此外，市场整体趋向平价上网，行业进入微利时代。

如何顺应时代发展洪流，在平价上网的微利时代，持续推动光伏新能源成为全球第一替代能源，保障企业稳定增长，是众多企业面临思考的问题。为此，协鑫集成持续推进实施多单晶并举、海内外并重的市场战略。

据协鑫集成2017年年报数据显示，2017年协鑫集成海外业务占比为26．37％，同比增长两倍。罗鑫介绍，协鑫集成将积极践行国家‘一带一路’建设计划，立足新兴市场，通过布局一带一路沿线国家，依托产业园模式建设，降低贸易壁垒，实现资源配置最优化应用。预计到2018年，海外业务销售占比将达50％以上，2020年预计达到70％。

作为光伏组件一线厂商，协鑫集成为全球各种应用环境提供高效产品。通过布局高效电池，打造MBB高效电池组件、高效单晶、双面双玻等产品，满足中国领跑者及海外应用市场需求；通过开发模块化系统集成包，满足客户定制化产品需求。此外，协鑫集成持续推进智能制造，加速生产制造向自动化、数据化发展，将互联网、物联网等信息技术融入到光伏电池和组件生产中，提升产品品质和生产效率。

分析人士表示，协鑫集成推出的4款高效组件不仅在技术上实现了全面叠加，更诠释了其市场策略及产品结构的多样性，真正构筑了协鑫集成最优效率、最全技术、最强保障的产品生态，打造多单晶并举的产品布局，能有有效助力公司产品市场份额的逐渐提升。”

协鑫集成“鑫科技，新价值”产品发布会在裸眼3D舞台效果下全景展现，“以光伏致敬光能，以科技崇拜科技”，打造了一场3D科技与组件技术完美碰撞下的视觉盛宴。依靠协鑫集成强大的产品研发能力以及协鑫集团全产业链的支持，这四款新品必将为我们光伏应用市场带来新的价值增长。未来，也期待协鑫集成在全球化的舞台上为行业带来更多的惊喜。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215367-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:产品协鑫并重组件单晶

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