一季度我国分布式光伏新增装机占比80%

中国光伏产业发展形势分析。首先我想讲一下形势，形势很简单，大家也都看到过了。首先就是市场，市场2017年的时候，全球的市场增长了37％，中国的市场增长超过53

5月27日，第十二届（2018）国际新能源与智慧能源（上海）论坛在沪隆重召开。一起光伏APP对会议进行了直播。会上中国光伏行业协会秘书长王勃华做了主旨演讲。

以下为发言实录：

王勃华：各位嘉宾，大家下午好。按照会议给我布置的任务，希望我来给介绍一下光伏产业的，特别是中国光伏产业的发展形势。因为我注意到三个单元，原来我看议程表，第一个单元应该是全球的市场，杨博士来讲，然后下面一个单元是讲应用市场的情况，中间我这个单元是产业发展趋势，所以我是按照这个要求来准备的，一共15分钟，可能时间比较紧张，我画面比较多，想讲三部分内容，所以可能会讲得快一点。好在我的画面准备得可能比较的一目了然，所以我就是注解性的，每个画面讲一两句话。

中国光伏产业发展形势分析。首先我想讲一下形势，形势很简单，大家也都看到过了。首先就是市场，市场2017年的时候，全球的市场增长了37％，中国的市场增长超过53％，所以去年2017年，是一个对于光伏市场来讲，是一个非常好的年景。

由这个市场带动，所以光伏的制造业，特别是中国光伏的制造业是一个高速增长的态势。这里我就不细讲了，大家看到这四个图，每一个都是有，包括多晶硅、硅片、电池片和组件，每一个环节都是台阶式的增长。我这里列出了三年。一个市场情况，一个制造端的情况，归纳起来就是这样一排数字。这排数字我讲过好多次，大家可能都见过。

但是这里面的红色数字是在下周将要发出的中国光伏产业发展年度报告里面的新数字，以前括号里的数字是我1月份讲的数字，有一定的微调，大致是这样的情况，我不念了。

在这里面我想讲一下我们去年的形势里面的一个侧面，设备。因为中国的光伏产业为什么发展这么快？特别是制造业，发展这么快其中一个重要的原因就是中国光伏产业的配套产业或者叫支撑产业，发展得非常快。这里面有几个部分，因为以前总是限于时间的关系，没有怎么讲过。一个是设备，去年全球的光伏设备增长了36％，中国的光伏设备增长了57％。刚才李主任讲了，所有其他工业门类算起来，哪怕增长个10％都已经相当不简单了。平均速度大概5％、6％。7％，光伏的发展速度是这样的。逆变器方面我们有了大踏步的进步，详细内容不细说了。总之我们生产了55GW，出口了12GW，都有非常大幅度的增长。

辅材辅料方面，国产化进行的速度非常快，大家看到，上面的横条蓝色的部分，都是我们100％，立足于国内的门类。包括玻璃、背板等等。还有没有列在上面的，背银、焊带、接线盒等等，我们都基本上实现了国产化。所以对光伏产业的发展起到了很重要的支撑作用。一个是设备，一个是材料。

薄膜太阳能电池，去年中国也有了很大的发展，非常快的发展。我们给一句话，去年是蓄势待发的一年，当然到现在还是这样。但是我们预计后面可能会发展比较快。大家看到，去年我们已经有了铜铟镓锡加上碲化镉的产能，今年可能要翻一番，2018年过后会超过7个GW。

发展到今年一季度，情况还是相对比较稳定的，相比2017年基本上是稳定的发展。1到2月，多晶硅增长了27％，组件基本上跟去年1到2月持平，装机方面一季度的装机9．65GW，4月份的现在已经出来了，大概是10个多GW，不到11个GW。总之4月份装机也大概在1个多GW左右。总之1到4月份，不到11个GW。

1到3月份，一季度有一个非常重要的变化，就是我们去年的一季度，新增并网分布式只占到三分之一左右，但是今年的一季度，分布式占到80％，非常大的变化。

这是我们一季度的光伏产品的进出口情况，增长了16．8％，从出口额来讲增长了16．8％。大家知道，我们已经多年出口是负增长了，出口额都是在下降的。去年是第一年有3．6％的出口额的增长。今年一季度一下子跃升到了16．8％，这里面非常重要的原因就是海外8GW的产能开始释放出来了，所以需要大量的进口国内的硅片。所以中国国内的硅片的产量出口的增长是比较快的，这是一个非常重要的原因。

这是我们出口国的方向，时间关系就不再细说了，总之是遍地开花的局面，最近几年出口最大的方向，目的地国，包括印度、日本这些国家，占比今年一季度相比去年一季度也在下降。去年印度36％，占我们出口的36％，今年只占到23％。当然，其他的国家在增长。

这是讲的形势的情况，下面就是简单分析几句未来的趋势。一个是市场趋势，刚才大家讲了很多，讲得也比较外交，语言上也比较外交，听到了各方面的消息，今年的市场可能不会太大。我想这也很正常，因为市场部可能30％、40％、50％、60％、70％永远这样增长下去。所以今年我们对市场的预测，在乐观情况，45GW左右。现在到目前为止，我们还没有看到调整的迹象。但是7月下旬，我们会有一个下半年。展望，这样全年的新的判断，也可能会有微调。是这样一个情况。

从现在我们掌握的情况，还是在最低30GW最高45GW，这样一个水平。

价格的趋势，我们判断成本和价格仍然处于快速下降的区间之内，这和我们前几年的判断不太一样。前三年我们的判断，光伏制造业的生产成本压缩得已经很厉害了，可能会越来越慢了，这个下降的幅度。但是这两年看下来，下降仍然很快。右边这个图大家看到，从2015年一季度到2017年四季度，下降幅度超过了30％。整个从2007年到2017年，十年的时间成本下降超过90％。所以我们现在仍然还处于快速下降区间。这是今年到现在为止，到5月19号为止的价格走势，多晶硅、硅片、电池片和组件的价格走势。大家看到，一致往下，幅度不同而已。

刚才讲的是价格趋势，在硅料方面，趋势就是按照硅业分会的判断，今年以后多晶硅的产能将达到40万吨甚至于更多，但是我们按照大概100GW的产量计算，大概需要35到40万吨之间。这里面我们去年进口多晶硅大概15万吨左右，把这一块去掉，如果是40万吨的话，这就显得比较过剩了。

这个时候，生产比较具有要素成本优势的就会占便宜了，大家看到这里面，在每公斤12美元的成本之下，现在全球的产能已经超过35万吨，换句话说，超过这以上的就很难再生存下去。

硅片的趋势方面，大家看到这是路线图里面的一个图，2017年多晶硅的金刚线切割只占30％多，但是到了今年可能要超过90％。至少85％以上。换句话说，单晶不用说了，早已全面普及，多晶今年可能全面由砂浆切割转为金刚线切割的一年。

设备趋势，一个是单晶的订单去年大幅度飙升，今年可能还是这样的趋势。这上面列举的，有两家企业生产的单晶炉与铸锭炉的比，一家是多晶铸锭炉的13倍，另外一家是8．6倍。另外一个就是高效电池的生产设备，出货越来越大，现在大家都在改造各种各样的高效电池，其中以PERC为主。

另外不管是电池片生产线还是组件生产线，自动化设备已经成为我们新增的生产线的标配。电池方面，毫无疑问，高效电池技术发展迅猛，转换效率，过去我多次会上提出，晶硅的转换效率，赵建华（音译）博士，新南威尔士大学的纪录保持了十几年，现在一个纪录要保持几个月都不容易，刷新得非常快。现在23．95％又出来了。转换效率提高的速度在加快，高效技术发展迅猛。从产业上来讲，过去有提法说产能供应不足，我们对50家电池片企业做了统计，这是产能的情况，这个是多晶黑硅加上多晶黑硅PERC的，这是单晶PERC，右边是生产企业，现在的产能和今年过后的产能，这里有数字，不念了。

这是单晶的，还有N型电池的，N型电池规划产能3GW，前天在嘉兴参加了一个活动，彩虹集团和嘉兴高新区又签了协议，又有2GW的规划，第一期是500MW，这个还没有算上。

高效组件一样，我们对62家电池组件企业做了统计，这些组件的产能和2018年扩产以后的产能，都有分析，右边是企业的情况，总之发展趋势在往高效发展。

整个产业，大的发展趋势就是要朝智能光伏的方向发展，六部委出台了智能光伏产业发展行动计划，这里面有一个解读，时间关系没法细说了，大概趋势就是这样。

最后会议主办方要让我在会上讲几页光伏标准的情况，我弄了几页光伏标准给大家大概介绍一下价格。光伏的标准方面，从光伏的标准的层级方面分为，国际标准、国家标准、行业标准和团体标准，国际标准里面主要大家知道，IEC里面的TC82，国家标准、行业标准主要就是TC203和TC90，国标和行标。团体标准方面，海外的有SEMI，国内的CPIA，正在制定团体标准。这是IEC／TC82组织的结构情况，这是我们参加的标准化的，IEC的标准化，我们中国企业参与的情况。我们已经主导了六项IEC标准的提案，其中已经发布的有4项，都罗列在这里。

这是TC90和TC203的组织架构的组成。这是我们国家标准和行业标准的现状，我们现在已经有多少现行的，正在在研的有多少，这是国标和行标的情况。这是国家标准和行标的标准化体系的架构图。

最后一页，这是光伏协会的行业标准情况，我们已经下达了4批33项协会标准，制修订计划正在研制当中。已经发布的有6项，这是应会议要求，讲一点标准化的情况。

（根据现场速记整理，未经嘉宾审阅）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215368-1.html

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