海尔被批未获世卫组织健康空气领袖认可：颁牌世卫专家为假冒

近日海尔空调被评估为“全球健康空气领袖”品牌，后遭世卫组织辟谣一事得到官方回应。海尔今日发布声明称，海尔空调充分认可世界卫生组织驻华代表处官方的声明，

近日海尔空调被评估为“全球健康空气领袖”品牌，后遭世卫组织辟谣一事得到官方回应。海尔今日发布声明称，海尔空调充分认可世界卫生组织驻华代表处官方的声明，承认对主办方身份认定存在不严谨之处。

今年5月17日，海尔在北京主办了全球室内空气净化与人类健康研讨会，会上邀请了“世界卫生组织专家”代表站台，并为海尔颁发“全球健康空气领袖品牌”。

但在5月25日，世界卫生组织驻华代表处在其官方微信发表声明，称从未给海尔或任何其他厂家颁发“全球健康空气领袖品牌”，也从未对海尔的空调产品或服务做过任何评价或评估。

世卫组织进一步澄清，没有世界卫生组织专家以及世界卫生组织驻华代表处员工参加17日在北京召开的“全球室内空气净化与人类健康研讨会”。

报道中提到的所谓专家代表王宏才，并非世界卫生组织员工，也不是世界卫生组织专家，而是中国中医科学院针灸医院的员工。

以下为海尔声明原文：

5月25日，世界卫生组织驻华代表处发布声明，澄清部分媒体关于“世卫组织专家”的不当言论。因此事件涉及海尔空调，基于对海尔空调用户及公众负责的态度，声明如下：

海尔空调充分认可世界卫生组织驻华代表处官方的声明，并承诺不在海尔官方平台转载、发布任何与事实不符的内容。

虽然主办方全球健康产业联盟已经向世界卫生组织驻华代表处及海尔空调道歉，但我们在对主办方身份认定上也存在工作不严谨之处，因此我们诚恳地向世界卫生组织及关心海尔空调的社会各界人士表示歉意！

我们一贯反对任何不正当的商业行为，也会持续在健康和环保领域进行科技创新，并致力于室内空气质量的改善与提升，尽到企业应有的社会责任，谢谢大家的关心！

青岛海尔空调器有限总公司

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215372-1.html

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