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距离实现平价上网还有“最后一公里”

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-28 17:03

“实现光伏发电侧平价上网，我们正处于‘最后一公里’、‘黎明前的时刻’这个阶段。”刘主席表示，以中国为代表的光伏产能的扩张及应用的提升，为光伏平价上网的

5月27日上午，SNEC第十二届（2018）国际新能源与智慧能源（上海）展览会暨论坛正式开幕。当天下午，作为盛会的重要活动之一，“全球光伏领袖对话”隆重举行，来自欧盟、亚洲、北美的业界领袖、学术界权威专家、市场分析机构、金融机构以及媒体代表齐聚一堂，共同探讨光伏产业的可持续发展及欧、亚、美三大光伏市场的合作发展策略。十一届全国政协常委、全国人大代表、通威集团董事局刘汉元主席出席并发表精彩观点。

作为可再生能源的主要领域之一，全球光伏市场呈现怎样的走势？世界光伏产业应如何保持持续强劲增长，如何在这一轮能源转型中发挥积极作用？本届“全球光伏领袖对话”由国家应对气候变化战略研究和国际合作中心原主任李俊峰主持，通威集团董事局刘汉元主席，协鑫集团副董事长、协鑫集成董事长舒桦，贺利氏光伏总裁李海德，苏美达集团总裁蔡济波等行业大咖就行业热点话题进行交流。

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刘汉元主席出席全球光伏领袖对话

实现光伏发电平价上网，我们正处于‘最后一公里’、‘黎明前的时刻’这个阶段。”刘主席表示，以中国为代表的光伏产能的扩张及应用的提升，为光伏平价上网的实现铺就了一条很好的路径。众所周知，10年前每一千瓦的系统成本大概在3万到5万元，10年后，特别是2017和2018年，行业里很多企业已做到5000元左右一千瓦。在中国，一些地方的光伏上网竞标电价已降到4毛以内。光伏发电已成为各种发电方式当中成本最低的一种发电方式，随着技术的迭代和规模效应的提升，相信明后年，全国大部分光伏上网电价可实现与煤炭上网电价持平的状态。

刘主席指出，对于中国而言，无论是近期解决雾霾问题，还是长远看，积极兑现中国在巴黎气候大会上的庄严承诺，光伏发电都具有非常重要的现实意义。过去几年，由于国家的重视和加大力度，全国在减少污染、控制排放和环境保护等方面均卓有成效，实现了环境的改变，让人民呼吸到更新鲜的空气。对于中国光伏人来说，发展光伏不仅是改善我们的生存环境，留给我们子孙后代蓝天白云，更是对全人类社会的巨大贡献。事实证明，无论与高铁还是移动支付相比，中国光伏近年来的快速发展，对全球经济转型和能源转型，都起到了非常重要的推动作用。在这样的背景下，我们不仅要乐观地看到这个行业有更大的应用空间，更应该乐观地看到在人类社会快速发展中造成的环境、资源、大气不可持续等问题，真正有了根本的解决之道。我们每一个行业参与者都应该充分认识到这个价值，呵护行业发展的成果，并为之感到欣慰和自豪。当中国乃至全球都能形成这样的共识，就能使中国的光伏行业发展得更好，使全球的能源转型能够提前实现。

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全球光伏领袖对话现场

针对行业普遍关注的产能过剩问题，刘主席表示，从另外一个角度看，产能过剩是市场经济的必然产物，就如30年前，正是因为电视机生产线一条又一条的引进，才推动了彩色电视在中国的大规模生产、发展和普及。刘主席呼吁，希望在行业的发展中，能充分尊重市场规律，真正发挥市场在资源配置当中的决定性作用，真正让市场主体自主去判断和决策。

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刘汉元主席与江苏环太集团董事长王禄宝座谈交流

距离实现平价上网还有“最后一公里”

刘汉元主席与大全集团总裁徐翔交流后合影留念

参会期间，刘汉元主席还与国务院原参事、中国可再生能源学会名誉理事长石定寰、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心原主任李俊峰、中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华、隆基绿能董事长钟宝申、阳光电源董事长曹仁贤、大全集团总裁徐翔、江苏环太集团董事长王禄宝等行业领导、领军企业深入交流，共同探讨能源革命及行业发展的未来路径。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215380-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:实现距离上网还有最后一公里

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