【预测】2018年全球太阳能电力投资规模将超1230亿美元

预计到2020年，太阳能将超过风电，成为继煤炭、天然气和水电之后的第四大发电资源。

国际市场研究机构Frost＆Sullivan日前发布全球电力行业展望2018报告称，预计到2020年，太阳能将超过风电，成为继煤炭、天然气和水电之后的第四大发电资源。

预计在2019年，太阳能首先将超过核能达到第五位。

报告称，电池储能规模扩大、并购活动的激增以及能源创业的分裂式增长是可再生能源行业看到这一激增的主要原因。

报告中称，2017－2021年期间将投资2．2万亿美元用于增加发电量，这主要是由太阳能和风能为代表的可再生能源，分别占6，034亿美元和5，537亿美元。

与2017年类似，Frost＆Sullivan预计太阳能占投资的大部分，预计2018年为1230．3亿美元，中国将成为主要投资方。太阳能和风能（海上）的需求和投资环境呈现出积极的态势。

2018年，预计水电和生物质投资将分别保持稳定在770．6亿美元和23．3亿美元。相反，由于新的风机订单将保持与2017年相似，天然气的投资前景仍然较低，主要原因是可再生能源对天然气成本具有竞争力，以及电网产能过剩和对其他发电类型的关注，市场缺乏对新的风机订单的强烈需求。

此外，随着中国，欧洲和中东地区正在增加新的核电容量，核电正开始振兴。预计2018年核电投资将达到257亿美元。亚太地区将成为煤炭的最后堡垒，因投资前景为负面，预计将逐年稳步下滑。

Frost＆Sullivan能源与环境分析师Vasanth Krishnan表示：“为了应对目前的趋势和挑战，企业必须开始采用能够在降低成本的同时提高运营和流程效率的商业模式。采用专注于消费者需求的颠覆性数字解决方案将使该企业、机构更接近技术和效率转型。”

该报告还强调了其他几个全球能源部门的趋势，其中包括：电力的3D模式，即脱碳，分权，数字化，这仍然是决定全球电力市场格局的基本因素；住宅电池储存市场将成为2018年增长最快的市场，这主要得益于美国，德国和澳大利亚的住宅部署后的飙升。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215381-1.html

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