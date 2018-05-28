遇见“硅谷大学”，拥抱大数据时代

—— 优达学城(Udacity)加速进军AI/大数据人才培养市场

(2018年5月24日，中国上海)日前，全球最有影响力的财经媒体之一美国CNBC 发布2018年度 “Disruptor 50” 名单，表彰全球50家最具创新力、最具开拓精神且正在改变世界的初创企业。作为唯一一家上榜的教育企业，硅谷前沿技术教育平台——优达学城(Udacity)名列第八，并被评为“帮助你开启新工作的大门”。

Udacity 自创立以来，秉持 “将最前沿的技术教育，从大学围墙内、从硅谷最顶尖的实验室中带给全球的每一个人”的教育理念，致力于帮助全球学员掌握契合职业的尖端技术，同时帮助解决人工智能发展所带来的人才瓶颈。“在这个开源的社会里，推动人工智能发展的两大关键因素便是数据与人才。” Udacity 中国区总经理 Robert Hsiung 表示，“中国有非常大的数据优势，借助来自硅谷的独家课程内容，以及和全球领先技术企业合作设计实战项目练习，我们的目标是希望能够帮助每一个学员成为企业认可的技术精英，投至这场席卷全球的大数据与人工智能变革中。”

携手贝塔斯曼、IBM、Kaggle 推出“数据科学家”认证项目, 培育AI/大数据精英

北京时间5月24日 17时15分，Udacity于欧洲最大的科技盛会 The Net Web Conference 上宣布推出与 Bertelsmann、 Figure Eight、IBM Watson、Insight、Kaggle 以及Starbucks联合打造的“数据科学家”纳米学位项目。此项目旨在帮助学员成为行业所需的数据科学家。在7个月内，学员将通过一系列的课程视频、硅谷实战项目与专业导师直播辅导，掌握数据科学所需的机器学习技能与大数据开发数据。直播导师阵容包括：

Adam Massachi – IBM 数据科学家

Belinda Bennett – Airbnb 数据科学家

Prashant Dhingra – Google 机器学习专家

Stephen Morton – Slack 数据科学家

该项目的合作企业，贝塔斯曼、IBM、Kaggle、星巴克等的创新本身也离不开大数据的驱动，因此除了贡献自己的专家资源外，他们还为该项目提供了独一无二的数据集，如：

贝塔斯曼：贝塔斯曼下属的欧唯特金融服务 (Arvato Financial Services) 为我们提供了一个庞大的数据集，来帮助构建这门纳米学位中有关客户细分的营销类实战项目。此外，他们也会考虑为在该纳米学位中表现出色的学员提供工作机会。

Figure Eight：通过 Figure Eight 提供的数据集，学员能够分析紧急文字信息，并利用自然语言处理进行分类。这个项目的灵感来源于 Figure Eight 的 CTO 在现实工作中使用机器学习来改进重大自然灾害救灾机制的经历。

IBM：学员可以使用 IBM 数据科学社区平台中用户行为的数据集，利用 IBM Watson 平台搭建能够向用户推荐个性化文章、数据集以及教学类建议的引擎。

第一学期将通过3个月时间，帮助学员掌握数据科学所必备的机器学习技能，并利用 Kaggle 提供的数据集构建一个识别慈善机构捐赠人的算法，并创建一个图像分类器。第二学期将帮助学员掌握数据科学所需的软件与数据工程，并真正利用数据科学解决现实问题，打造一个自己的数据科学作品集作为毕业项目。

Udacity x微信，“小程序开发”教学视频全民免费开放, 100万奖学金繁衍开发者生态

2018年1月，微信小程序上线一周年，微信团队公开上线小程序的数量已经达到58万个。经过了最初的蛰伏期后，小程序开始进入爆发阶段，亦发展出相对完整的生态，吸引了无数开发者。

今年3月，Udacity携手腾讯微信共同推出“微信小程序开发”纳米学位，至今已累积获得约5万名关注用户，口碑好评率达99%。项目通过视频、文字等丰富多样的教学模式，让学员在实战项目中学习和巩固小程序开发技能，具备独立完成小程序开发的水准。除此之外，还有人工逐行代码审阅、助教辅导等硅谷式课程设置，帮助学员系统地了解小程序整体的开发框架。

为了进一步繁衍小程序开发者生态，Udacity 再次牵手微信团队，正式免费开放“微信小程序开发”纳米学位项目的部分教学视频，任何人都可前往Udacity官网或微信开发者社区观看课程的录制视频部分，轻松获得优质的学习内容。

同时，微信针对小程序开发纳米学位项目提供的100万元奖学金也已正式开放申请。该奖学金致力于帮助有志于成为小程序开发者的高校学生降低学习门槛，通过实战项目充分实践和掌握小程序的开发技能。配套包括具有硅谷水准的优质教学辅导、项目代码审阅等教学服务。通过实战项目演练，申请者能够实操掌握小程序开发技能，拥有自己的小程序项目作品集，成为一名独立的微信小程序开发者。

截止目前，Udacity 已成功培育了超过 8,000 名投入行业的 AI 相关课程的毕业生，占据了全球约 300,000 名 AI 工程师的 3%。数据相关课程的毕业需要遍及互联网、医疗、金融、日消品等各行各业。

关于优达学城(Udacity)

优达学城 (Udacity) 是来自硅谷的前沿技术学习平台。这所由 Google X 创始人、Google 无人车之父 Sebastian Thrun 创立的“云端的大学”，与 Google、Amazon、Facebook、AT&T 等全球领先科技企业合作推出了一系列免费课程与纳米学位项目，其愿景是将最前沿的技术教育，从大学围墙内、从硅谷最顶尖的实验室中带给全球的每一个人。Udacity 已帮助全球超过900万名注册学员学习、掌握最前沿的技术知识，致力于培育学员成为被顶尖企业认可的抢手精英。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215382-1.html

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