水源地专项督查新发现116个问题

273个督查组继续在全国范围内开展集中式饮用水水源地环境保护专项第一轮督查，新发现116个问题。

273个督查组继续在全国范围内开展集中式饮用水水源地环境保护专项第一轮督查，新发现116个问题。

5月22日，对全国212个被督查地级市的资料审核工作已全部完成。273个督查组于5月23日全面启动现场督查工作。

从督查情况看，总体情况还是不错，但仍然发现不少问题，大体分为两类。一类是重视不够。河北省保定市、吉林省辽源市、广西壮族自治区崇左市人民政府尚未制定整治方案。河南省鹤壁市、河北省秦皇岛市制定的整治方案缺乏责任分工、整治进展安排等内容，可操作性差。河南省驻马店市、吉林省辽源市未按规定要求公开水源地环境问题相关信息。

另一类是工作不认真、不扎实。截至5月24日中午12时，各督查组已对212个地级市报送的357个水源地894个问题清单开展了核查，并通过12369电话、微信举报以及卫星遥感监测结果提供的线索，新发现71个问题。截至5月25日晚，各督查组已对212个地级市报送的688个水源地2059个问题清单开展了现场核查，并通过12369电话、微信举报以及卫星遥感监测结果提供的线索，新发现45个问题。

这些问题涉及贵州省毕节市赫章县，云南省临沧市云县、德宏州芒市县，山东省威海市、日照市、东营市、莱芜市，陕西省安康市、商洛市，辽宁省大连市、丹东市、本溪市、铁岭市，河北省沧州市、石家庄市、秦皇岛市，广西壮族自治区北海市，山西省运城市，湖北省武汉市，江西省宜春市靖安县、上饶市弋阳县，湖南省永州市、湘西州永顺县，福建省龙岩市，浙江省舟山市普陀区、湖州市长兴县，江苏省徐州市睢宁县、淮安市、南通市、宿迁市、宿迁市泗阳县、苏州市太仓市，内蒙古自治区赤峰市，广东省汕头市、汕尾市、梅州市，黑龙江省黑河市，河南省开封市、鹤壁市、驻马店市、郑州市等地。

督查发现，江苏淮安、南通、宿迁，湖北武汉，湖南永州6个地级水源地排查整治不彻底，未按生态环境部要求于2017年年底前全面完成地级水源地排查整治工作。

其中，江苏淮安、湖北武汉、湖南永州3市4个地级水源地新发现7个问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215383-1.html

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