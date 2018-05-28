政策利好下市场热度再降 环保行业究竟怎么了？

2018年环保大会之后，环保市场的表现让不少人大跌眼镜，甚至使一部分人丧失了投资信心。事实上，环保行业估值的下跌因素正在逐渐被消化，长期来看，市场向好为大

2018年环保大会之后，环保市场的表现让不少人大跌眼镜，甚至使一部分人丧失了投资信心。事实上，环保行业估值的下跌因素正在逐渐被消化，长期来看，市场向好为大概率事件，产业动能也正在凝聚。

政策利好下市场热度再降环保行业究竟怎么了？

本以为环保大会后，环保行业各大领域会成为市场的宠儿，甚至不少分析师纷纷表示，环保牛市即将到来。谁能料到，宠了一天，市场热度就大大降低，板块成交量下滑，让不少人大跌眼镜。

更令人目瞪口呆的，是我国环保龙头上市企业东方园林最新的一则公告，公司原本计划募集10亿的发债，最终的发行结果是只募集到了5千万，完成了5％，宣告失败。

乍看来，环保大会后的市场表现，颇有些“靴子落地＋额外重锤”的感觉。在政策利好的巨大推动下，环保行业成了“扶不起的阿斗”？事实并非如此。针对目前行业市场存在的质疑或不解，中国环保在线特作出简要分析。

作为判断一个行业市场兴衰的指标，估值具有很大的参考价值。事实上，目前环保市场出现的一些消极情绪，很大程度上源于行业估值的下降。中国环保在线查询获悉，截至2017年末，A股中环保行业的估值中枢已经下降至10～20倍，为历史最低水平。

环保上升至史无前例的重视程度，而环保产业估值有下降至空前的“冰点”，一边是火焰，一边是海水，此种现象是如何出现的？

中国环保在线经过深度分析认为，现阶段环保行业估值下降的主要原因无外乎几点：财政部PPP项目清库存；融资成本上行；业绩不及预期；银行贷款放缓等。随着上述因素的变动，整个环保行业的投资逻辑也正发生着调整。

东方园林发债失败就是行业投资逻辑调整的“冰山一角”。我们相信，以后诸如此类的新闻会常态化。

而随着市场化的深入以及政策的强化，环保行业估值下降的“坚冰”将加快融化，这也意味着，一旦上述影响因素被消化完毕，行业势必迎来拐点，估值进入上升通道。这一判断是建立在生态文明建设上升至“根本大计”的基础之上，具备较高的可行性。

根据发达国家环保产业发展经验，环保投入在GDP的占比2％～3％，方能让环境质量有所改善。而当前我国的投入占比低于1．5％的水平，投资规模远远不够。此外，环保产业细分市场中，污水处理市场虽然已经成熟，但固废处理与废气处理的市场具有极大的扩容空间。综合来看，到2021年，环保行业产值有望达到9．5万亿元。

本着环保板块未来布局的逻辑，雄安新区生态文明典范城市的建设、长江经济带污染治理、京津冀及周边区域协同治理持续推进等将成为热点区域，环境监测、黑臭水体治理、危废处理等搞景气度细分领域仍然具备较高的吸引力。

从最近的环保大会切入，国家治理工作将从大气治理、水治理、土壤治理、农村环境治理等主线展开，进一步驱动环保产业主体的内生动力更加旺盛，为环保产业提供巨大动能。

基于上述分析，非电大气治理龙头龙净环保；环卫及固废领军企业启迪桑德、龙马环卫；水环境治理标的碧水源、国祯环保、博世科；危废龙头东江环保等值得重点追踪。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215384-1.html

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