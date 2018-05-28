OPPO宣布两项人事任命 吴强调任负责海外市场,oppo 海外 任命 吴强 市场营销
科技传媒网讯 网易科技新闻5月28日消息，OPPO今天宣布了两项人事任命：OPPO副总裁吴强，原OPPO中国大陆市场营销业务负责人，即日起全面负责OPPO海外市场整体业务；沈义人为OPPO助理副总裁，全面负责中国大陆市场营销业务。
吴强和沈义人均向OPPO CEO陈明永汇报。
OPPO CEO陈明永表示：“拓展海外市场对OPPO来说具有重要战略意义，同时公司高度重视年轻人才的培养。作为公司的重要管理人才，吴强和沈义人拥有丰富的市场营销经验以及敏锐的消费者洞察力，我们期待他们在各自的新岗位上，为公司发展做出更大贡献。”
吴强于2006年加入OPPO公司，同年12月开始担任中国大陆市场营销负责人。沈义人于2013年加入OPPO公司，此前担任OPPO中国大陆市场营销策划部长。 （崔玉贤）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215387-1.html
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