光伏巨头联盟加速：通威获单晶巨头中环、隆基价值159亿多晶硅采购大单

5月27日下午，通威股份公告称，通威股份与单晶巨头中环股份签订协议，合同约定 2018－2021 年中环股份向通威股份采购多晶硅约 7万吨，其中 2018 年不低于 1400吨

光伏产能竞赛之际，行业新秀通威不断为其新增产能寻求买家。

5月27日下午，通威股份公告称，通威股份与单晶巨头中环股份签订协议，合同约定 2018－2021 年中环股份向通威股份采购多晶硅约 7万吨，其中 2018 年不低于 1400吨，2019－2021 年每年约 20000－25000 吨。

就在5月22日下午，中环股份之外的另一大单晶巨头隆基股份公告称，公司下属多家子公司与通威股份旗下一系列公司签订长单多晶硅料采购合同，本合同采购量为2018年5月至2020年12月合计55000吨，预估合同总金额约69．96亿元人民币 （含税）。

隆基股份表示，若按照中国有色金属工业协会硅业分会公布的2018年5月第二周的多晶硅一 级致密料均价12．72万元／吨（含税）测算，预估合同总金额约69．96亿元人民币 （含税），占公司2017年度经审计营业成本的约63％。

以这一价格计算，通威股份与中环股份的这笔订单价值高达89．04亿元，通威股份与中环股份、隆基股份签订的两笔订单合计达12．5万吨，价值达159亿元。

从定价模式来看，通威股份与中环股份双方根据各产品市场行情随行就市，提前一个月协商确 定次月单价。 在结算方式上，双方将本着战略合作、平等协商的原则，在付款条款等商务条 款上保持一致、对等、可比性原则。

通威称，按公司 2017 年销售多晶硅价格和利润率测算，预计本次合同约定的多晶硅销售将产生的净利润为：2018 年 0．46 亿元、2019 年 6．75 亿元、2020 年 7．54 亿元、2021 年 8．33 亿元。

通威强调，该测算未考虑未 来多晶硅市场价格及生产成本的变化等因素，存在一定不确定性，不构成业绩承诺。

通威股份由四川富豪刘汉元一手打造，2016年，通威股份实施了两次大规模并购，将业务由单一的饲料主业切换为“饲料加光伏”双主业，并在2017年开启一系列大规模投资。

面对行业持续高涨，当前通威、协鑫等光伏巨头都在加速扩充产能。比如通威，去年宣布了超300亿的投资计划，成为光伏产能竞赛的最活跃企业，其负责主体主要是旗下的永祥股份，成为行业老大保利协鑫的强有力竞争对手。

据官网介绍，永祥股份主要业务为高纯晶硅2万吨／年。同时，位于乐山的四川新能源公司和位于包头的内蒙古通威项目（各5万吨／年高纯晶硅及配套新能源项目，一期各2．5万吨／年）建成后，永祥股份高纯晶硅将达到12万吨／年，跻身于全球行业前列。

今年4月，保利协鑫公告称，本公司的附属公司保利协鑫（苏州）新能源有限公司与曲靖市人民政府及曲靖经济技术开发区管理委员会订立协议，在曲靖市成立合营公司以研发、制造及销售整锭单晶，设计产能为20吉瓦，拟定投资总额将约为人民币90亿元。

中国光伏行业协会秘书长王勃华此前公开表示，国内企业要警惕产业过热。“我们非常不愿意2011年左右那一轮的过剩再出现，这一点值得大家警惕。”

对于通威而言，随着其巨量产能加速释放及其与协鑫的正面竞争加剧，为自己产能寻求大买家迫在眉睫。从最近公布的这两次多晶硅采购协议来看，通威已经锁定了中环和隆基这两家单晶路线的龙头。

中环股份是集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业，单晶晶体晶片的综合实力、整体产销规模位列全球前列，高效 N 型硅片市场占有率全球第一。隆基股份成立于2000年，2012年上市，目前已成为全球最大的单晶硅光伏产品制造商。

根据通威股份今天披露，除了上述多晶硅采购外，合同还约定 2018－2021 年通威股份向中环股份采购硅片约 24．1 亿片，其中 2018 年约 2．5 亿片，2019－2021 年每年约 7．2 亿片。

太阳能电池方面，合同约定 2018－2021 年中环股份向通威股份采购太阳能电池约 1800MW ，其中 2018 年不低于 300MW，2019－2021 年约为 500MW／年。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215389-1.html

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