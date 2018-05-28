总投资75亿CIGS薄膜太阳能电池项目落户连云港

5月26日上午，市开发区与杭州锦江集团签署投资协议，总投资75亿元、设计产能1GW的铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池项目正式落户市开发区。市委副书记、代市长方伟，市委常委、市开发区党工委书记曹卫东，杭州锦江集团董事局主席钭正刚出席签约仪式。

杭州锦江集团是一家以环保能源、有色金属、化工与新材料为主产业，同时布局大健康产业，集贸易与物流、投资与金融于一体的现代化大型民营企业集团，连续多年居中国企业500强。据了解，CIGS薄膜太阳能电池项目总建设期为3年，项目将于今年10月开工建设，产品为CIGS薄膜太阳能组件，组件转化效率达16．5％，到2020年提高至18％，未来还将通过合作研发，使电池效率达到25％。项目一期设计产能350MW，土建厂房按1GW设计建设，一期投资额35亿元。该项目是我市首个薄膜太阳能电池项目，建成后将成为全国最大的薄膜太阳能生产基地，填补了我市新能源产业的结构性空白。

CIGS薄膜太阳能电池是光伏领域的一个重要技术路线，将会带动、吸引一系列的上下游配套企业，如基板、靶材行业、玻璃行业、物流和发电站等产业，对我市建立薄膜太阳能发电的全产业链有很大的带动作用。此次CIGS薄膜太阳能电池项目签约落户，洽谈过程仅历时2个月，体现了市开发区在“高质发展、后发先至”新征程中跑出的新速度。下一步，市开发区将成立项目指挥服务部，做到一线审批、现场会办，全天候服务、全过程跟进、全方位配合，力争将其打造为体量最大、周期最短、效率最高的标杆示范项目。

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