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中车长江集团在武汉成立 中国中车完成货车业务重组

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科技传媒网 先进制造业 2018-05-28 19:24

中车长江集团以原来的中车长江公司为主体，包括中车贵阳公司、眉山公司、太原公司、西安公司。中车长江集团的成立标志着中国中车旗下货车板块重组的完成。

中国中车旗下货车业务重组落地。5月21日，中车长江运输设备集团有限公司（以下简称“中车长江集团”）成立大会在武汉召开。中车长江集团以原来的中车长江公司为主体，包括中车贵阳公司、眉山公司、太原公司、西安公司。中车长江集团的成立标志着中国中车旗下货车板块重组的完成。

中车长江集团在武汉成立 中国中车完成货车业务重组

中车长江集团总部位于湖北武汉市，注册资本50亿元，员工总数2.17万人，旗下有15家二级子公司。中车长江集团是以货车产品为核心，冷链运输、现代物流装备、工程机械为支柱，信息技术、咨询服务、建筑钢结构等为支撑的产业结构体系的集团企业。

据了解，中国中车货车业务原有10家企业，根据南北车之分重组两家公司――中车齐车集团和中车长江集团。中车齐车集团已于5月9日在黑龙江齐齐哈尔市揭牌成立，拥有中车齐车公司、中车沈阳公司、中车石家庄公司、中车山东公司和中车锡盟公司5家一级子企业，注册资本达67亿元，员工总数达2.03万人。

成立中车长江集团，中国中车目的很明确，就是要缩减产能，提高经营业绩。资料显示，中国铁路总公司采购的货车数量从2012年的4万辆，降到了2016年的0.6万辆。而中国中车原货车企业新造和修理货车能力超过8万辆。

重组后，北京二七车辆有限公司将全部退出货车新造和修理业务，转型升级发展服务经济。石家庄车辆有限公司和贵阳车辆有限公司将退出货车新造业务，继续保留修理业务，原属北京二七车辆有限公司的修理市场份额由这两家公司承接，调整后，能够压缩1万辆车产能。

货车需求减少，伴随而来的是货车业绩下滑。2013年，中国中车货车板块收入占总营业收入的11.54%，可到了2014年，该数字直降到6.21%，2015 年为4.77%，2016年为3.08%。其中，齐齐哈尔公司和长江车辆公司2016年全年各亏损3亿元以上。受到货车业务拖累，2016年中国中车净利润首次下降4%，2017年，中国中车营收下滑8.14%，净利润下滑幅度增大至4.35%。

为了扭转目前的困境，中国中车决定率先实施货车业务重组，但这并不是惟一的尝试，中国中车正在进行多元化发展。

中国中车首先把眼光看向了新能源领域。日前，中国中车首款纯电动车进行了路试，照片也出现在网络上。

不仅如此，中国中车旗下的中车时代投资与青铜剑科技签署战略投资协议，将加快青铜剑科技在IGBT（绝缘栅双极型晶体管）驱动领域的研发。据了解，IGBT是能源变换与传输的核心器件，作为国家战略性新兴产业，在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广。

业内认为，中国中车拥有强大的技术能力，多元发展能够发挥本身的优势。但如何把重组完成的业务以及即将重组的业务顺利整合，才是摆在面前最重要的事项。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215391-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:业务重组中车

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