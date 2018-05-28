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SGD Pharma中国工厂改造升级 提高自动化水平及产能

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科技传媒网 国际工业自动化网 2018-05-28 19:26

湛江工厂熔炉重建项目于二月份完成。升级项目包括更新优化生产线设备、洁净车间和重检车间以及提升后加工车间自动化水平，旨在提高生产产能、提升产品质量，从而

SGD Pharma集团湛江工厂每天可生产120万个二类及三类透明模制玻璃瓶，主要适用于注射剂药品、保健品和美容产品。该厂占地面积85000平方米，拥有一座熔炉、六条生产线，配备2000平方米的ISO8洁净室、重检车间及后加工车间。2018年初，SGD Pharma投资了700万欧元用于湛江工厂的自动化生产和产能升级，包括重建熔炉，以使湛江工厂成为示范性生产中心。

SGD Pharma中国工厂改造升级 提高自动化水平及产能

湛江工厂熔炉重建项目于二月份完成。升级项目包括更新优化生产线设备、洁净车间和重检车间以及提升后加工车间自动化水平，旨在提高生产产能、提升产品质量，从而为产品交付提供更大的灵活性。

熔炉全面重建以增加产量

此次项目更换了熔炉能源，由之前的重油转为使用液化天然气，减少了碳排放量。这一改变使得湛江工厂的熔炉符合中国新颁布的环保法规规定。此外，工厂还减少了非碳类污染物(二氧化硫)的排放 。

同时熔炉部件也进行了改造，以达到更精准的提炼，从而提高玻璃的质量。此次项目持续了40天，整体产能提升了11%。

改进工艺和更新生产线

在玻璃瓶生产的热端区域，六条生产线中的一条进行了整体全面更新，另有两条生产线运用了业内最先进的设备得到了全面升级。

在冷端，ISO8洁净室根据ISO标准进行了重新设计和扩增，并安装了新的检测机器以优化流程。

湛江工厂符合ISO 15378、22000和SA 8000认证，并将集团的欧洲技术、工艺及专业技能融入“中国制造”。

SGD Pharma共有五家工厂遍布全球，可为世界各地的客户提供统一质量标准、可靠且安全的产品。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215392-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:自动化生产线

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