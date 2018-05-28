先进扭转控制：贝加莱全新软件包可以抑制摇摆与扭转

贝加莱正在为起重机控制提供新的功能。运输悬挂在吊索系统上的货物时，起重机会对竖直轴上的转动特别敏感，如果不加以控制，可能导致不可控制的持续振动。贝加莱

贝加莱正在为起重机控制提供新的功能。运输悬挂在吊索系统上的货物时，起重机会对竖直轴上的转动特别敏感，如果不加以控制，可能导致不可控制的持续振动。贝加莱全新的mapp Crane解决方案抑制了这种扭转摇摆。

mapp Crane主动控制竖直轴的扭转，防止不必要的扭转振荡。

除了抑制扭转振动，贝加莱的mapp Crane还可以执行控制下的转动，这有助于将货物定位在特定角度，同时控制好摇摆振动和扭转振动，可以把货物全速而精准的运送到目的地。

mapp Crane还提供自动路径校正，可在起重机运动时调整最终位置的变化。对于路径规划来说，这是一项非常具有挑战性的任务，因为重新规划路径需要考虑到系统振动特性以及整体轴限位。应用mapp Crane组件，您无需大量编程即可实现这一功能。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215393-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm