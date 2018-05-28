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安顺市10个光伏发电项目进入贵州

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-28 21:02

5月17日，贵州省能源局印发《关于下达2018－2020年光伏发电农林生物质发电项目“三年滚动计划”的通知》（黔能源新能〔2018〕80号），将全省共66个光伏项目纳入

5月17日，贵州省能源局印发《关于下达2018－2020年光伏发电农林生物质发电项目“三年滚动计划”的通知》（黔能源新能〔2018〕80号），将全省共66个光伏项目纳入“三年滚动计划”，总装机规模270．5万千瓦。安顺市关岭自治县新铺二期光伏电站、关岭自治县岗乌现代农业光伏电站、关岭自治县小盘江农业光伏电站、关岭自治县花江镇农业光伏电站、关岭自治县普利一期农业光伏电站、关岭自治县普利二期农业光伏电站、关岭自治县岗乌陇古一期农业光伏电站、关岭自治县岗乌陇古二期农业光伏电站、镇宁自治县六马一期农业光伏电站、镇宁自治县简嘎农业光伏电站等10个项目进入全省“三年滚动计划”，项目个数占全省计划的15．2％；总装机规模40万千瓦，占全省总装机计划的14．8％。和2017年相比，争取项目个数增加7个，争取规模增加28万千瓦，争取个数、规模均创历史新高。

市发改委将督促项目业主单位加快前期工作进度，争取早日完成项目备案；统筹抓好全市光伏发电项目建设工作，推动安顺市光伏产业快速健康发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215394-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:项目光伏贵州进入发电

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