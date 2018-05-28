一季度法国新增光伏装机容量同比翻两番

全国今年第一季度新增光伏装机容量达246兆瓦。这一数字几乎是一年前同期新增装机容量86兆瓦时的三倍。

据法国生态与包容性转型部（MTES）发布的最新统计数据显示，全国今年第一季度新增光伏装机容量达246兆瓦。这一数字几乎是一年前同期新增装机容量86兆瓦时的三倍。

最近两个季度继续2015年最后一季度的增长趋势，这是法国政府2016年下半年推出的一系列招标开始见效的信号。



今年新增装机容量主要来自规模超250千瓦的光伏项目，总计169兆瓦。剩余容量中有250千瓦来自屋顶光伏项目。

截止3月底，法国累计安装光伏容量达8．29吉瓦，其中法国大陆容量为7．91吉瓦，海外领土和科西嘉岛的装机容量为386兆瓦。

大于250千瓦的光伏系统占累计容量的一半以上，总计超过4．3吉瓦。其次是100千瓦到250千瓦的系统，以及容量在36千瓦到100千瓦之间的系统，分别占据约1．1吉瓦的份额。

MTES还报告3月底等待并网的光伏项目的总容量为3．1吉瓦，高于12月底的2．87吉瓦，并且其中845兆瓦容量已经获得电网审批。

就发电量而言，MTES报告第一季度太阳能发电量增长了12％，约为1．6太瓦时。然而，这一数字仅为法国最近一个季度总发电量的1．1％。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215395-1.html

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