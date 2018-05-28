　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

一季度法国新增光伏装机容量同比翻两番

点评

科技传媒网 电缆网 2018-05-28 21:03

全国今年第一季度新增光伏装机容量达246兆瓦。这一数字几乎是一年前同期新增装机容量86兆瓦时的三倍。

法国生态与包容性转型部（MTES）发布的最新统计数据显示，全国今年第一季度新增光伏装机容量达246兆瓦。这一数字几乎是一年前同期新增装机容量86兆瓦时的三倍。

一季度法国新增光伏装机容量同比翻两番

最近两个季度继续2015年最后一季度的增长趋势，这是法国政府2016年下半年推出的一系列招标开始见效的信号。

今年新增装机容量主要来自规模超250千瓦的光伏项目，总计169兆瓦。剩余容量中有250千瓦来自屋顶光伏项目。

截止3月底，法国累计安装光伏容量达8．29吉瓦，其中法国大陆容量为7．91吉瓦，海外领土和科西嘉岛的装机容量为386兆瓦。

大于250千瓦的光伏系统占累计容量的一半以上，总计超过4．3吉瓦。其次是100千瓦到250千瓦的系统，以及容量在36千瓦到100千瓦之间的系统，分别占据约1．1吉瓦的份额。

MTES还报告3月底等待并网的光伏项目的总容量为3．1吉瓦，高于12月底的2．87吉瓦，并且其中845兆瓦容量已经获得电网审批。

就发电量而言，MTES报告第一季度太阳能发电量增长了12％，约为1．6太瓦时。然而，这一数字仅为法国最近一个季度总发电量的1．1％。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215395-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:同比增光装机容量新增光翻两番

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

高压柱塞泵：鲠在中国装备制造业咽喉的一根刺

我国液压工业的规模在2017年已经成为世界第二，但产业大而不强，尤其是额定压力35MPa以上高压柱塞泵，90%以上依赖进口。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS