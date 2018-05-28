机械设备先进的服务功能：贝加莱进一步拓展mapp技术框架

贝加莱不断扩大其mapp技术的软件框架。新的mapp Tweet功能允许机器应用程序通过短信或电子邮件发送信息。新增加的智能组件，大大提高了机器的可用性。

贝加莱不断扩大其mapp技术的软件框架。新的mapp Tweet功能允许机器应用程序通过短信或电子邮件发送信息。新增加的智能组件，大大提高了机器的可用性。

贝加莱不断扩大其mapp技术的软件框架。发送自动通知的功能可以实现高级维护。

自动短信发送

通过全新的mapp Tweet软件包，机器应用程序能够自动发送由特定事件触发的短信和电子邮件。只需点击几下鼠标，就可以轻松地将mapp Tweet连接到其他mapp组件。例如连接到mapp AlarmX（报警）组件，这样就使得该组件在对一个报警信息需要立即采取行动时，自动通知维护技术人员。mapp Tweet可以补充附加信息到自动短信中，例如故障排除说明，使技术人员能够快速有效地解决故障源头。这是有效减少机器停机时间的有效途径。

快速维护响应时间

如果维修技术人员不在现场，他们可以通过贝加莱的远程维护解决方案，在非常短促的时间内快速建立与现场设备的连接，以便运行诊断程序，调整参数并解决错误。该远程维护解决方案采用最新的IT和安全标准，可大幅节省投资成本。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215396-1.html

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