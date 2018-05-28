差评宣布主动退还腾讯投资 称将完成版权规范

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月28日消息，自媒体团队“差评”宣布，已决定将主动退还腾讯相关投资，并在周末向腾讯表达了这一意向，腾讯已接受这一决定。

差评团队称，自上周起，已经持续展开自查与反思。同时团队也认为，在完成新一轮版权规范之前，接受腾讯投资并不合适。

5月23日，差评宣布完成了由腾讯兴趣内容基金领投，云启资本等跟投的A轮融资，本轮融资金额三千万。差评也是腾讯在科技新媒体领域的首笔投资，不过，腾讯这笔投资引发恶评如潮，遭遇不少媒体人的抨击，被指违背腾讯正直价值观。

此后，腾讯发布官方声明：称投资自媒体账号“差评”一事，在业界引起较多争议，公司将重启更加严格的尽职调查程序，如与腾讯保护知识产权的原则不符，将协商退股。而马化腾表态，称目前看业务团队并没有做好尽责调查。

5月26日，差评连发6篇文章，回击业内指责。但在27日凌晨，差评公众号再度发文反思，详细阐述团队过往的内容生产过程，并决定将从6月1日开始，试行新的内容生产制度。也欢迎社会各界的监督。

即将实施的内容生产制度包括：纯线上采编，无独立观点的整合综述类文章，将不标记原创标，并按照学术论文形式，在文末标记参考资料来源出处；热点分析类文章，视观点独立与否，判定是否标原创标，并按照学术论文形式，在文末标记参考资料来源出处；引用类段略尽可能跟对方联系取得同意。

以下为差评声明原文：

声明

由于差评近期引发的相关争议，差评团队自上周起，已经持续展开自查与反思。同时团队也认为，在完成新一轮版权规范之前，接受腾讯投资并不合适。差评团队将努力独立发展，并吸取教训，在版权和原创保护领域，承担更大的责任。

差评团队已决定将主动退还腾讯相关投资，并在周末向腾讯表达了这一意向。腾讯已接受我们的这一决定。

在与腾讯达成一致之后，差评立即开始推进这一安排。由于涉及各方的流程较多，请大家给我们一点时间，我们也将在第一时间向关心此事的社会人士同步进展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215397-1.html

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