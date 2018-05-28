国美推Fenmmy系列新品 首款全面屏手机售价499元起,全面屏 国美 手机 fenmmy note
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月28日消息，国美手机今天发布了全新产品系列Fenmmy，定位时尚年轻。其首款手机Fenmmy Note全面屏，售价499元起。
国美通讯CEO沙翔表示Fenmmy是国美全新系列，定位年轻时尚。而该系列的第一款手机是Fenmmy Note，正直世界杯期间。国美手机此前宣布乌拉圭头号球星、巴塞罗那俱乐部现役球员路易斯・苏亚雷斯出任国美手机形象大使。
国美Fenmmy Note采用了18:9的5.99英寸屏幕，屏占比达到了83.4%，黑色、金色和白色三款。在拍照方面，国美Fenmmy Note采用了后置1300万+500万像素摄像头AI双摄，前置500万像素。
国美Fenmmy Note采用了联发科八核处理器，4GB+64GB内存组合，3500mAh电池，6项AI省电优化。
在软件层面，国美Fenmmy Note支持指纹识别、活体人脸识别、动态声纹识别三种技术，采用了GOME OS3.0系统尝鲜版，相比2.0有超过60项的改进，适合全面屏。
在售价当面，国美Fenmmy Note的2GB+16GB版售价499元，3GB+32GB版本售价699元，4GB+64GB版本899元。
同时，国美手机还公开召集Fenmmy中文名。（崔玉贤）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215398-1.html
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